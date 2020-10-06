Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов рассмотрел проблемы дагестанцев

В рамках дистанционного приема граждан были рассмотрены вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, правомерности начисления детских пособий, субсидирования КФХ, реабилитации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, и другие. Так, с просьбой о содействии в получении земельного участка к парламентарию обратилась Анжела Шамхалова, проживающая в селе Чапаево Новолакского района. Со слов заявительницы, она встала в очередь на получение участка еще 10 лет назад, однако закрепленный за ней земельный участок до сих пор не получила. Как выяснилось, заявительница воспитывает четверых детей, один из которых инвалид детства. Семья живет на съемной квартире и находится в тяжелом материальном положении. По данному вопросу принято решение направить запрос в администрацию муниципалитета. Заявительница из Тарумовского района Раи Дюкова попросила депутата помочь разобраться в правомерности начисления пенсии. По ее словам, вот уже несколько лет она не может добиться причитающиеся ей надбавки как инвалиду II группы. Маграмов принял решение направить соответствующий запрос в адрес руководства территориального управления Пенсионного фонда России. К депутату также обратилась Элина Агакеримова, проживающая в городе Каспийске, которая попросила разъяснить правомерность отказа начислений пособий с 3 до 7 лет. Со слов заявительницы, согласно условиям выплат, ее семья может претендовать на ежемесячные пособия от государства. Рассмотрев причину отказа, депутат пояснил, что в общий доход семьи включаются все полученные выплаты на детей, а по данным, предоставленным заявительницей, доход превышает среднемесячную сумму на пять членов семьи. Соответственно отказ службы социальной защиты носит законный характер. С просьбой о помощи в выделении положенных субсидий от министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана обратился житель Рутульского района Микаил Улуханов. Он рассказал, что более 30 лет работает в КФХ «Мурад-5» и имеет 1000 голов скота, но на данный момент фермер не может заключить договор аренды на землю с Минимущества республики. В рамках дистанционного приема депутат связался по телефону с главой Рутульского района Ибрагимом Ибрагимовым и попросил о содействии в решении вопроса. В рамках дистанционного приема были рассмотрены и другие обращения граждан, по каждому из них даны соответствующие консультации. Все поднятые в ходе приема вопросы остаются на контроле депутата.