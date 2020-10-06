ЗАМАНА - Артем Здунов проверил готовность ряда спортобъектов в Махачкале

Артем Здунов проверил готовность ряда спортобъектов в Махачкале

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06 октября, 2020. Вторник 16:52
Артем Здунов проверил готовность ряда спортобъектов в Махачкале

Сегодня премьер-министр Дагестана Артём Здунов проверил реализацию инвестпроекта по благоустройству территории гостиницы «Приморская» в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.

Артем Здунов проверил готовность ряда спортобъектов в Махачкале
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Основной задачей проекта является создание условий не только для  профессиональных спортсменов, но и для здорового образа жизни постояльцев гостиницы и близлежащих многоквартирных домов.

В рамках первого этапа на указанной территории завершается строительство самого современного футбольного поля размером 95х62 м., теннисного корта и открытой тренажерной площадки с беговыми дорожками. Также завершается возведение  модульного административного здания, в котором будут обустроены раздевалки с душевыми кабинами для спортсменов.

Общая стоимость проекта составляет 92 млн рублей, эти средства были заложены в республиканском бюджете на 2020 год.

В рамках визита на спортивные объекты Здунова сопровождали глава минспорта РД Магомед Магомедов и  руководитель Дирекции по строительству и реконструкции объектов спорта Далгат Далгатов. Убедившись в том, что спортобъекты практически готовы к вводу в эксплуатацию, Здунов поинтересовался у специалистов и спортсменов их оценкой качества проведенных работ.

В свою очередь профессиональные футболисты озвучили ряд замечаний, связанных с покрытием нового поля. В этой связи глава регионального кабмина поручил устранить названные недочеты в течение двух недель.

Говоря о теннисной площадке, было отмечено, что ее также планируется завершить до конца года. Благодаря реализации данного проекта у дагестанских сборных команд по регби, теннису и футболу появится современная тренировочная база на берегу моря. 

Отметим, строительство спортобъектов осуществляется в рамках программы развития футбола РД до 2025 года, которая предполагает создание футбольных полей во всех городах республики.

 

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