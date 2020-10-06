ЗАМАНА - Дагестанские компании одержали победу в окружном этапе конкурса «Экспортер года» в СКФО

Дагестанские компании одержали победу в окружном этапе конкурса «Экспортер года» в СКФО

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06 октября, 2020. Вторник 12:36
Дагестанские компании одержали победу в окружном этапе конкурса «Экспортер года» в СКФО

Две компании из Дагестана стали победителями окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года» в Северо-Кавказском федеральном округе.

Дагестанские компании одержали победу в окружном этапе конкурса «Экспортер года» в СКФО
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Накануне в Ставрополе состоялась церемония награждения победителей. Победу в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» и в номинации «Прорыв года», одержал Научно-производственный комплекс «НИВА ГРИНХАУЗИС». Победа в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории крупный бизнес победа досталась АО «Каспийский завод листового стекла». Отметим, что ежегодная премия «Экспортер года» присуждается компаниям, достигшим наибольших успехов в развитии экономических связей с другими странами в экспорте несырьевых неэнергетических товаров. Учредителем премии является Российский экспортный центр. Гостями мероприятия стали заместитель председателя Правительства Ставропольского края Николай Афанасов, заместитель министра экономического развития Ставропольского края Сузанна Дамир, заместитель председателя правления АО «РОСЭКСИМБАНК» Татьяна Сахарова и заместитель директора департамента развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Евгений Пахомов.
В церемонии также принял участие руководитель Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абаскулиев. Он выступил с приветственной речью: «Глава Дагестана Владимир Васильев подчеркнул, что экспорт региональной продукции в период пандемии позволил сохранить темпы устойчивого развития экономики. Что касается экспорта продукции, в Дагестане достаточно большие резервы. Например, производство изделий из стекла и экспорт этих изделий за пределы республики по сравнению с прошлогодним периодом увеличились в два раза. Сегодня предприятия этой отрасли уже думают о модернизации производства и увеличении объемов изделий из стекла». Абаскулиев лично вручил награды победителям из Дагестана.

 

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