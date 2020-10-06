В столице Дагестана состоялось открытие VI Международного фестиваля русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона

С момента создания этого масштабного проекта, автором которого является режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Скандарбек Тулпаров, на базе Русского драматического театра имени М.Горького состоялось множество блистательных премьер классической и современной драматургии.

В этом году, даже несмотря на все еще действующие ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, программа насыщена и интересна! В рамках торжественного открытия участников фестиваля поприветствовала министр культуры РД Зарема Бутаева.

«Русская театральная школа была, есть и остается выдающемся явлением мирового масштаба. Эталонным. Организаторами фестиваля двигало огромное желание сохранить её традиции и устои, развивать и приумножать духовное и культурное богатство России, чтобы великое русское слово гордо звучало под сводами храма искусства, коим является театр! То, что этот фестиваль проводится на многонациональной и многотеатральной дагестанской земле – наглядное свидетельство ценности объединяющего начала русской культуры и русского языка». Министр также обратила внимание на жюри фестиваля, среди которых авторитетные деятели театрального искусства- Валерий Подгородинский, Александр Мягченков и Елена Покорская, дагестанский театровед Гулизар Султанова. Кроме того, в этом году впервые в республику прибыл Ювеналий Калантаров. «Уверена, что VI Международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания, дружбы между народами, единству и культурному взаимообмену, даст новый импульс плодотворным международным контактам»,- отметила З.Бутаева. С приветственным словом также выступил председатель жюри Валерий Подгородинский. Он предложил создать Ассоциацию русских театров. «Не всех, а тех, кто работают в республиках, - пояснил Подгородинский. - Мне кажется республика и весь этот штаб, который проводит фестиваль, созрели для того, чтобы восстановить – оживить эту ассоциацию и объединить все русские театры национальных республик – от Бурятии, Якутии до центральных республик и Северного Кавказа». Мероприятие продолжилось показом спектакля Московского театра «Театр Луны» - «Королева».

Это средневековый боевик по мотивам пьесы А. Дюма (отца) «Нельская башня». Режиссер-постановщик – Дарья Попова. Напомним, что в рамках фестиваля спектакли представят пятнадцать коллективов русских театров, в числе которых труппы из Германии, Азербайджана, Сербии и Украины. Из регионов России в фестивале будут участвовать театры из Казани, Черкесска, Назрани, Нальчика, Грозного, Элисты и Астрахани.

В том числе, в рамках мероприятия будут проходить мастер-классы по сценической речи, сцендвижению, режиссуре и актерскому мастерству. Организаторы- Министерство культуры РД, Русский театр им.М.Горького, Союз театральных деятелей РД.