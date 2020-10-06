Порядка 24 тысяч педагогов в Дагестане получили надбавку за классное руководство

Надбавку за классное руководство в размере пяти тысяч рублей в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина получили порядка 24 тысяч педагогов Республики Дагестан.

Действующие региональные выплаты при этом сохранены, а средства поступают сверх того фонда оплаты труда, который складывается в каждой школе.

На сегодняшний день размер региональных выплат за классное руководство в Дагестане, в зависимости от категории учителя, составляет от 1100 до 1700 рублей. Дополнительное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педагогам независимо от количества обучающихся в классе.

В случае неполучения указанных средств учителя могут пожаловаться на горячую линию Минобрнауки РД (тел.: 8 (988) 695-65-10; 8 (938) 798-00-38). По указанным номерам можно получить также консультацию. Компетентные специалисты уже принимают звонки и отвечают на вопросы педагогов.

В частности разъясняется, что если учитель имеет два и более классных руководства, то он получает две выплаты по 5000 рублей. Выплата за классное руководство является частью заработной платы и должна начисляться одновременно с ней. А это значит, что с 5000 будут удерживать 13% подоходного налога.

Подчеркивается также, что доплата за классное руководство учитывается при определении среднего заработка. Это значит, что эта сумма будет учитываться при расчете отпускных, дополнительных отпусков, предоставляемых для обучения, при начислении пособий (больничных) по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Кроме того, важно отметить, что во время каникул и в случае приостановления деятельности образовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим причинам выплата все равно будут производиться.