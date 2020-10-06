ЗАМАНА - Продлен приём заявок на участие в программе Развития горных территорий РД

Продлен приём заявок на участие в программе Развития горных территорий РД

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06 октября, 2020. Вторник 12:26
Продлен приём заявок на участие в программе Развития горных территорий РД

Минэкономразвития РД объявляет о продлении периода приёма заявок на участие в проекте «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» до 27 октября текущего года.

Продлен приём заявок на участие в программе Развития горных территорий РД
Информация

 В рамках проекта планируется субсидирование по направлениям:

• приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков;
• строительство малогабаритных теплиц;
• строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции;
• создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции;
• покупка личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники.

 

Приём заявок будет осуществляться на площадках МФЦ Дагестана, а также в административном здании Минэкономразвития РД - г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (201 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов, тел 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10.

 

Подробнее об условиях участия в программе можно узнать здесь

 

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взяты из открытых источников
 

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