"Сегодня Президент России Владимир Владимирович Путин назначил Сергея Алимовича Меликова исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан. Хочу поздравить моего "старшего брата" Сергея Алимовича с назначением на эту должность. Боевой генерал пользуется большим авторитетом среди дагестанцев. За время работы полномочным представителем Президента в Северо-Кавказском Федеральном округе Сергей Алимович показал пример открытости власти, реакции на запросы граждан и трепетное отношение к культуре и традициям Кавказа", - прокомментировал Хамзаев. Он также выразил уверенность, что назначение Меликова, это как гарантия результативной работы на благо дагестанского народа.
Руслан Хамзаев прокомментировал назначение Меликова
- Автор Мадина
- 06 октября, 2020. Вторник 08:32
Член общественной палаты России и лидер общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал назначение Сергея Меликова на должность врио главы Дагестана.
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