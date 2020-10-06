ЗАМАНА - Руслан Хамзаев прокомментировал назначение Меликова

Руслан Хамзаев прокомментировал назначение Меликова

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06 октября, 2020. Вторник 08:32
Руслан Хамзаев прокомментировал назначение Меликова

Член общественной палаты России и лидер общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал назначение Сергея Меликова на должность врио главы Дагестана.

Руслан Хамзаев прокомментировал назначение Меликова
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"Сегодня Президент России Владимир Владимирович Путин назначил Сергея Алимовича Меликова исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан. Хочу поздравить моего "старшего брата" Сергея Алимовича с назначением на эту должность. Боевой генерал пользуется большим авторитетом среди дагестанцев. За время работы полномочным представителем Президента в Северо-Кавказском Федеральном округе Сергей Алимович показал пример открытости власти, реакции на запросы граждан и трепетное отношение к культуре и традициям Кавказа", - прокомментировал Хамзаев. Он также выразил уверенность, что назначение Меликова, это как гарантия результативной работы на благо дагестанского народа.

 

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