Руслан Хамзаев прокомментировал назначение Меликова

"Сегодня Президент России Владимир Владимирович Путин назначил Сергея Алимовича Меликова исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан. Хочу поздравить моего "старшего брата" Сергея Алимовича с назначением на эту должность. Боевой генерал пользуется большим авторитетом среди дагестанцев. За время работы полномочным представителем Президента в Северо-Кавказском Федеральном округе Сергей Алимович показал пример открытости власти, реакции на запросы граждан и трепетное отношение к культуре и традициям Кавказа", - прокомментировал Хамзаев. Он также выразил уверенность, что назначение Меликова, это как гарантия результативной работы на благо дагестанского народа.