Сергей Меликов назначен врио Главы Дагестана

А действующий руководитель Дагестана Владимир Васильев другим указом назначен советником Президента.



Для справок:

Родился 12 сентября 1965 года. Окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с изображением мечей), «За военные заслуги», Александра Невского, Мужества, Почета.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ставропольского края с сентября 2019 года. С октября 2019 года – заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

До наделения полномочиями члена СФ – первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.