Накануне, 3 октября, в Южно-Российском институте управления РАНХиГС в Ростове-на-Дону состоялся финальный этап образовательной программы «Системный подход в управлении регионом» для представителей ЮФО и СКФО.

В состав команды из Дагестана под руководством министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова вошли руководители и заместители руководителей муниципальных образований, структурных подразделений органов исполнительной власти республики.

В течение трех месяцев в рамках заочного модуля участники проходили ряд образовательных мероприятий – тренингов, лекций, проектных сессий. С 28 сентября по 3 октября на очном модуле команды проходили активный тренинг, дорабатывали проект и представили его перед компетентным жюри.

По итогам защиты проектов жюри присудило проекту дагестанской команды «Создание условий для обеления экономики и формирования «белых» производственных кластеров путем развития преференциальных зон, разработки и внедрения финансовых и организационных мер поддержки» 1-е место в двух номинациях: «Выбор жюри» и «Выбор коллег-экспертов». Также этот проект удостоен звания «Лучший региональный проект».

Руководитель команды, глава Минэкономразвития РД Гаджи Султанов поделился, что добиться высокого результата удалось благодаря высокой вовлеченности и профессионализму всех участников команды.

«Процесс обучения был насыщенным, мы изучили новые инструменты проектного управления, лучшие российские и международные практики по улучшению инвестиционного климата, командного взаимодействия при реализации национальных и федеральных проектов.

Перед выходом на защиту мы провели большую подготовительную работу – проект формировался с учетом региональных особенностей, экономического потенциала и реальной возможности его дальнейшей реализации. В приоритете – возможность создания новых рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности и создание соответствующих условий, обеспечение налоговых поступлений. Слаженная работа, идейность и инициативность каждого позволила нашей команде одержать победу», – прокомментировал Султанов.

Отметим, что четыре члена дагестанской команды – Гаджи Султанов, Малик Патахов, Адият Аликберова и Альбина Гаджиева – вошли в ТОП-20 участников программы повышения квалификации «Системный подход в управлении регионом» среди регионов СКФО.

В целом слушателями образовательной программы на Юге России стали 390 госслужащих из субъектов ЮФО и СКФО.