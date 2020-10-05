В Дагестане поддержат 73 проекта местных инициатив более чем на 180 млн рублей

Власти Дагестана поддержат 73 проекта 27 муниципальных образований, вошедших в республиканскую программу "Местные инициативы", на общую сумму 181,4 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.

"В 2020 году победителями конкурсного отбора признаны 73 проекта в 27 муниципальных образованиях. Минэкономразвития Дагестана заключены 27 соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов о представлении субсидии из республиканского бюджета… Общий объем предоставляемой субсидии по указанным соглашениям составляет более 181,4 млн рублей", - сказал Султанов.

По его словам, всего в этом году на конкурс было подано 197 заявок от 42 муниципальных образований на общую сумму 581,4 млн рублей. Среди проектов-победителей - строительство и реконструкция спортивных и детских площадок, обустройство общественных территорий, проекты в сфере водоснабжения, электроснабжения, газификации.

Программа "Местные инициативы" предполагает реализацию проектов муниципалитетов в разных отраслях, их финансирование осуществляется из бюджета республики, из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. В прошлом году в рамках программы "Местные инициативы" было реализовано около 100 проектов местных инициатив на общую сумму более 416 млн рублей.