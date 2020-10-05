Первые лица Дагестана рассказали о своих учителях

Вице-премьер Правительства РД – министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова: «В моей жизни было много прекрасных учителей. В школе № 13, где я училась, сложился высокопрофессиональный коллектив, каждый из которых достоин доброй памяти и благодарности. Кого я чаще вспоминаю? В памяти встает Елена Александровна Гецеу, она все годы преподавала мне русский язык и литературу. И сейчас даже трудно оценить все ее педагогические методы приобщения нас к лучшим образцам классической и современной литературы, гуманистическим началам. Я помню как красиво, в лицах она просто читала нам отрывки из “Ревизора”, “Мертвых душ”, “Войны и мира”. Она учила каждого составлять логичные планы сочинений и очень поощряла самостоятельность поиска и суждений, всегда отличала оригинальный текст, зачитывала его всем. Елена Александровна умела поощрить, направить, создать стимулы для каждого. Сейчас это назвали бы “учить учиться”. Все ее выпускники, как правило, прекрасно справлялись со вступительными экзаменами в ведущие вузы. Хорошо помню внутреннее достоинство, присущее Елене Александровне, принципиальность и справедливость. И эти жизненные уроки нравственности не менее важны, ценятся и не забываются. Благодарная память учеников всегда сопровождает лучших педагогов». Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов: «Самые теплые воспоминания у меня о моем первом учителе – это Курапова Любовь Сергеевна, преподаватель школы № 875 города Москвы. Она по сей день учит детей тому, чему когда-то научила нас, – добру, отзывчивости и любви к знаниям. Она закладывала в нас, помимо знаний, и нравственные принципы. Это человек, к которому все и всегда относились уважительно – настоящий Учитель. Любые эмоции, человеческое спасибо и вовлеченность – эти слова о ней».

Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов: «Очень давно, почти полвека назад, 1 сентября 1974 года, я пришел Ашагасталказмалярскую среднюю школу Сулейман-Стальского района и первой, кто встретил меня, была Агамирзоева Зулейха Саидовна, моя первая учительница. Для меня, как и для любого другого человека, первая учительница играет большую роль в жизни. Это второй человек после родителей, который оставляет яркий след в судьбе. Я считаю, это огромный труд – обучать человека, и, впоследствии кем бы ни стал этот человек, он обязан быть благодарным первому учителю. Я благодарен Зулейхе Саидовне, потому что она не только научила меня писать и читать, но и дала необходимый фундамент знаний. Три года начальных классов она в буквальном смысле возилась с нами, давая нам базовые знания и, самое главное, прививая любовь к учебе. Она не только нас обучала, но и воспитывала. Убежден, что если у всех первая учительница будет такой же как у меня, то это правильный старт в развитии. Начальные классы – это основа развития, а без основы, без фундамента не бывает ничего. От того, как первая учительница готовила учеников к дальнейшему обучению, как она привила любовь к знаниям, зависит и дальнейшее развитие личности и стремление ребенка к знаниям. Уверен, что альтернативы учебе нет. Сейчас наступили такие времена, когда везде необходимы подготовленные, квалифицированные специалисты. Образование – это основа всего, и начинается все с первой учительницы. Зулейха Саидовна больше полувека работает в одной и той же школе, и по сей день отдает всю себя детям. Ее огромное терпение до сих пор мне непостижимо, она очень добрая и отзывчивая. Нас было 31 учеников и многие из нас окончили школу с отличием. Это, конечно же, ее заслуга. Мы растем, мудреем, расширяем круг общения, постоянно развиваемся и познаем новое, но самым ярким и интересным в жизни событием остается встреча с первой учительницей. Тогда мы это не осознавали, но спустя десятилетия смотрим на это другими глазами. Мы очень скупы на добрые слова и не всегда получается приехать и оказать уважение, но если бы каждый из учеников хоть раз в три года навещал своего учителя и говорил бы «спасибо вам за все», им было бы очень приятно. Искренне прошу прощения у своего учителя за то, что не всегда удается это сделать».

Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев: «Мой первый учитель – это моя бабушка Снегирева Анна Ивановна, лучший учитель русского языка и литературы Твери. Поэтому для меня учитель – это больше, чем просто родной человек».

Министр по делам молодежи республики Камил Саидов: «Классного руководителя звали Сагидова Джанет Амирхановна, и, конечно же, у меня остались только светлые воспоминания о ней. Она всегда поддерживала мои общественные начинания в школьные годы, доверяла организацию субботников и других мероприятий. Мы и сейчас часто встречаемся и общаемся, она является директором Музея боевой славы в Махачкале. Всегда с теплотой вспоминаю школьные годы, это годы формирования, личностного развития, и первые учителя всегда играют большую роль в этом». Напомним, что День учителя впервые был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в первое воскресенье октября. С 1994 года Россия справляет праздник 5 октября, в соответствии с Указом Президента РФ Бориса Ельцина от 3 октября 1994 года № 1961. Это всемирный праздник, посвященный одной из самых уважаемых профессий. Его отмечают более чем в сотне стран. Именно в этот день, 5 октября 1966 года, в Париже состоялась межправительственная конференция о статусе учителей. Тогда же был подписан важнейший документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». Подписали его ЮНЕСКО и Международная организация труда. Впрочем, не во всем мире празднование Дня учителя выпадает на 5 октября. В Албании, например, он совпадает с Международным женским днем и празднуется 8 марта. В Аргентине он отмечается 11 сентября, в день гибели выдающегося педагога и модернизатора страны Доминго Фаустино Сармьенто. В Китае – 28 сентября, в день рождения выдающегося мыслителя Конфуция. «Мирмол» поздравляет с этим праздником всех, кто учил и учит детей и взрослых, никогда не бросает их в любой ситуации и, несмотря ни на что, делится с учениками знаниями и опытом – у доски, за кафедрой или дистанционно. С Днем учителя!