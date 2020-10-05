Дорогие наши учителя!

Уважаемые работники и ветераны сферы образования!

Поздравляю вас с Днем учителя!

Этот замечательный праздник стал для нашей страны по-настоящему всенародным. Cегодня каждый из нас с особой благодарностью и теплотой вспоминает своих учителей, которые открыли нам мир знаний, давали мудрые советы, помогали в учебе и жизни.

В современном мире, где образование является ключевым фактором развития социальной сферы и роста экономики, труд учителя имеет особую ценность. Республикой принимаются меры по совершенствованию сферы образования. Создается качественно новая общеобразовательная среда.

В Дагестане строятся десятки и ремонтируются сотни школ, достигнута стопроцентная обеспеченность учебниками, более 150 тыс. которых впервые закуплены на родных языках. Заменены все школьные автобусы старше 10 лет. В рамках проекта «Земский учитель» для 190 учителей, выбравших работу в сельских школах, выделено по 1 млн рублей. С этого года вводятся федеральные надбавки за классное руководство. В рамках республиканского проекта «Учитель будущего» для дагестанских педагогов создаются центры непрерывного повышения профессионального мастерства и оценки качества образования. Начиная с этого года сто лучших дагестанских учителей будут ежегодно получать премии в размере 100 тыс. рублей.

Но самая большая награда учителя – победы его учеников. Сегодня все мы гордимся достижениями ваших воспитанников – в сравнении с прошлым годом с 24 до 56 увеличилось число стобалльных работ, вырос средний балл по ЕГЭ, 140 наших ребят стали призерами международных и всероссийских конкурсов. 245 дагестанцев участвовали в чемпионате «Ворлдскиллс», благодаря чему республика получила возможность создания Центра опережающей профессиональной подготовки по стандартам «Ворлдскиллс».

Предыдущий учебный год прошел в непростых условиях. Для каждого учителя переход на дистанционный формат обучения стал серьезным испытанием, но вы смогли справиться с этим вызовом. Большое спасибо всем работникам образования, родителям учеников за их терпение и самоотдачу.

Месяцы самоизоляции показали, что информационным технологиям и цифровым методикам обучения не заменить живого общения ученика с учителем, который воспитывает детей на личном примере, раскрывает их умения и способности, помогает стать грамотными и образованными людьми.

В этот праздничный день мы искренне благодарим всех учителей республики, работников и ветеранов сферы образования за ваш нелегкий ежедневный труд, доброту и внимание к ученикам, чьи дела способствуют решению задач, стоящих сегодня перед республикой.

Желаю вам крепкого здоровья, талантливых и благодарных воспитанников, которые своими победами прославят наш Дагестан и всю Россию.

С глубоким уважением,

Глава

Республики Дагестан В. Васильев