Минприроды России проводит студенческий экоквест «Вода.online»

Это интеллектуальная игра, направленная на экологическое просвещение и пропаганду бережного отношения к воде. С 1 по 15 октября на сайте www.водныйквест.рф будут доступны задания, составленные в увлекательной образовательной форме, которые раскрывают ценность и уникальность водных объектов России. Участникам предстоит пройти 16 тестов на определение уровня водной грамотности и несколько креативных заданий на выбор. Принять участие в игре могут студенты высших, средних профессиональных и средних специальных учебных заведений в возрасте от 15 до 30 лет. Регистрация продлится до 15 октября.