Определен день подведения итогов конкурса «Золотые правила нравственности»

Пятого октября в Махачкале планируется провести финал регионального конкурса «Золотые правила нравственности», сообщили информагентству в пресс-службе Миннаца РД. Мероприятие будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Состязание проходит по трем уровням, где в первом участвуют ученики 1-4-х классов, в основном уровне встретятся школьники 5-9-х классов и средний уровень для учащихся 10-11-х классов.

Финал начального уровня состоится территории ДИРО, финал основного уровня примет медколледж им. Башларова и Гуманитарно-педагогический колледж в своих стенах примет финалистов среднего уровня.

Время жеребьевок 09:30, начало в 10:00. Более подробная информация по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или звонить на номер +7 (8722) 67-20-74.

Отметим, что организаторами мероприятия стали Миннац РД и ДГИ.