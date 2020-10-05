ЗАМАНА - Определен день подведения итогов конкурса «Золотые правила нравственности»

Определен день подведения итогов конкурса «Золотые правила нравственности»

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05 октября, 2020. Понедельник 10:02
Определен день подведения итогов конкурса «Золотые правила нравственности»

Пятого октября в Махачкале планируется провести финал регионального конкурса «Золотые правила нравственности», сообщили информагентству в пресс-службе Миннаца РД. Мероприятие будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Определен день подведения итогов конкурса «Золотые правила нравственности»
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Состязание проходит по трем уровням, где в первом участвуют ученики 1-4-х классов, в основном уровне встретятся школьники 5-9-х классов и средний уровень для учащихся 10-11-х классов.

Финал начального уровня состоится территории ДИРО, финал основного уровня примет медколледж им. Башларова и Гуманитарно-педагогический колледж в своих стенах примет финалистов среднего уровня.

Время жеребьевок 09:30, начало в 10:00. Более подробная информация по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или звонить на номер +7 (8722) 67-20-74.

Отметим, что организаторами мероприятия стали Миннац РД и ДГИ.

 

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