Сельхозпотребкооператив «Сулакский» начал принимать фрукты на хранение – Минсельхозпрод Дагестана

По информации источника, хранилище оснащено современным холодильным оборудованием, с возможностью автоматической регуляции влажности, температуры и других параметров среды. Это, как утверждают специалисты, позволяет минимизировать риски, связанные с «человеческим фактором», и хранить плодовую продукцию в свежем виде вплоть до начала весны. Вчера, 3 октября, сельхозкооператив посетили первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов и председатель Общественного совета Минэкономики республики Шахмардан Мудуев. Как сообщил председатель наблюдательного совета СПоКа «Сулакский» Джабраил Малачиев, в настоящее время на первое хранение поступает урожай с садов членов сельхозпотребкооператива. В первый год намечено заложить на хранение более 300 тонн яблок востребованных рынком сортов: «Голден делишес», «Фуджи», «Ред Джонапринц» и «Гренни Смит». Пока заложено на хранение порядка 150 тонн плодов, оставшаяся часть будет поступать по мере уборки. В январе-феврале будущего года заложенные на хранение яблоки поступят на рынки. Представитель СПоКа выразил благодарность аграрному ведомству за оказанную грантовую поддержку в реализации инвестиционного проекта, который был сдан в эксплуатацию в апреле 2020 года. Со своей стороны Шарип Шарипов отметил, что возможность хранения плодоовощной продукции позволит поставлять плоды и овощи во внесезонный период не только на рынки нашей республики, но и других субъектов страны. Было добавлено, что закладка продукции на длительное хранение позволяет повысить эффективность сельскохозяйственной деятельности, так как многие виды сельхозпродукции реализуются зимой и весной по более высоким сезонным ценам. «Сегодня государство проводит активную политику объединения малых форм хозяйствования в сельхозпотребкооперативы, которые призваны облегчать вопросы как производственного обеспечения, так и хранения, переработки и продаж сельхозпродукции», – отметил Шарипов, заметив при этом, что СПоК «Сулакский» – это пример эффективной реализации проекта развития потребительской кооперации.