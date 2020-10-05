Молодогвардейцы Дагестана провели акцию ко Всемирному дню защиты животных

Молодогвардейцы передали в учреждение корм, покормили питомцев и уделили им внимание, а также пообщались с работниками учреждения, обсудили трудности, с которыми приходится сталкиваться в содержании животных. Аналогичные акции молодогвардейцы проводят во многих регионах страны. Их цель – повышение сознания общественности в части защиты животных. «Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных. Мы решили посвятить этот день МУП “Питомец”. Это не в первый и не в последний раз, когда наши ребята посещают подобные приюты для животных. Но хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем таких мест было меньше и все животные смогли найти себе новый дом и любящих хозяев», – прокомментировал Сергей Никитин.