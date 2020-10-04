ФАДН России объявляет о старте IV Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из регионов России, но и всего мира, продолжает расти. Если в 2017 году, когда мероприятие проводилось впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1.8. тысяч человек из 28 стран, то в 2019 году участниками фотоконкурса стали более 5 тысяч человек из 32 стран мира, которые прислали 19.5 тысяч фоторабот.

С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию.

Уже с 5 октября 2020 года профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru.

Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России.

Прием работ завершится 15 ноября 2020 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится в Москве. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

Ранее интересные снимки «Русской цивилизации» были представлены в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя, столичных парков и галерей.

В 2019 году самые лучшие работы за всю историю проведения Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» были представлены на большой фотовыставке в самом сердце страны, в ГУМе.

Огромный интерес фотоконкурс вызывает за рубежом. В предыдущие годы выставки «Русская цивилизация» при поддержке Россотрудничества состоялись в странах ближнего и дальнего зарубежья.