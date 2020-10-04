ЗАМАНА - Каспийские педагоги в числе первых получили президентские доплаты за классное руководство!

Каспийские педагоги в числе первых получили президентские доплаты за классное руководство!

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04 октября, 2020. Воскресенье 23:16
Каспийские педагоги в числе первых получили президентские доплаты за классное руководство!

Классные руководители школ Каспийска в числе первых получили президентские доплаты в размере 5 тысяч.

Каспийские педагоги в числе первых получили президентские доплаты за классное руководство!
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Людмила Левицкая как курирующая «образование» замглавы города Каспийск отметила, что уже вчера 30 сентября более 600 классных руководителей муниципальных школ Каспийска получили выплаты за классное руководство. «Надбавка была начислена педагогам независимо от количества обучающихся в классе. Такую меру поддержку классных руководителей Министерство просвещения РФ разработало по поручению Владимира Путина», подчеркнула Людмила Левицкая. Как известно на эти цели из федерального бюджета было выделено около 25 млрд рублей.
Как отметил Глава города Каспийск Магомед Абдулаев — это весомое дополнение к ежемесячному заработку учителей.
«Преподаватели — это движущая сила, целая армия, от которой зависит уровень образованности наших детей. Глава государства Владимир Путин инициировал такую меру для поощрения и вдохновения учителей на новые свершения», — подчёркивает мэр Каспийска. Такую надбавку к основной зарплате считает ощутимой и нужной директор МБОУ СОШ #1 Каспийска Фериде Алиева.
«Наши педагоги в числе лучших по республике. Творческие конкурсы и другие соревнования показывают уровень профессионализма, несмотря на финансовую сторону. Именно поэтому, получить президентские доплаты в числе первых вдвойне приятно и ценно», — говорит Фериде Алиева.

 

 

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