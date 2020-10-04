Министр здравоохранения РД провел рабочую встречу со специалистами НИИ травматологии и ортопедии им Р.Р. Вредена

В четверг, 1 октября Дагестан посетили специалисты Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена. С делегацией врачей из Санкт-Петербугра во главе с директором центра Рашидом Тихоловым встретился министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

В рамках рабочей командировки федеральные специалисты ознакомились с состоянием травматолога- ортопедической помощи в Республиканской клинической больнице (РКБ) и в Республиканском центре травматологии и ортопедии (РЦТО). А уже на встрече с главой Минздрава РД обсудили вопросы развития данного направления медицины в регионе. Речь шла об увеличении объемов и расширении спектра оказываемых высокотехнологических вмешательств. Между тем сегодня наибольшее количество операций с использованием высоких технологий в регионе проводится именно по профилю травматология и ортопедия. Врачи федерального центра отметили, что в республике – это наиболее востребованное направление медицинской помощи для населения доступно в рамках ОМС.

Пристальное внимание будет уделено и вопросам совершенствования логистики пациентов, а также поэтапного дооснащения клиник, в частности РЦТО медицинским оборудованием. При этом Джамалудин Гаджибрагимов подчеркнул важность подготовки специалистов, наряду с закупкой нового оборудования. В свою очередь Рашид Тихолов поддержал министра и отметил важность создания кадрового потенциала лидеров, за которыми будут идти остальные.

По итогам встречи глава Минздрава Дагестана поблагодарил врачей Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена за оказываемое внимание и помощь в развитии данного направления службы в регионе.

Во второй день командировки гости планируют посетить Дербент, чтобы ознакомиться с работой центральной гоородской больницы.