ЗАМАНА - Министр здравоохранения РД провел рабочую встречу со специалистами НИИ травматологии и ортопедии им Р.Р. Вредена

Министр здравоохранения РД провел рабочую встречу со специалистами НИИ травматологии и ортопедии им Р.Р. Вредена

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04 октября, 2020. Воскресенье 23:13
Министр здравоохранения РД провел рабочую встречу со специалистами НИИ травматологии и ортопедии им Р.Р. Вредена

В четверг, 1 октября Дагестан посетили специалисты Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена. С делегацией врачей из Санкт-Петербугра  во главе с директором центра Рашидом Тихоловым встретился министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

Министр здравоохранения РД провел рабочую встречу со специалистами НИИ травматологии и ортопедии им Р.Р. Вредена
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 В рамках рабочей командировки федеральные специалисты ознакомились с состоянием травматолога- ортопедической помощи в Республиканской клинической больнице (РКБ) и в Республиканском центре травматологии и ортопедии (РЦТО). А уже на встрече с главой Минздрава РД обсудили вопросы развития данного направления медицины в регионе. Речь шла об увеличении объемов и расширении спектра оказываемых высокотехнологических вмешательств. Между тем сегодня наибольшее количество операций с использованием высоких технологий в регионе проводится именно по профилю травматология и ортопедия. Врачи федерального центра отметили, что в республике – это наиболее востребованное направление медицинской помощи для населения доступно в рамках ОМС.

 

Пристальное внимание будет уделено и вопросам совершенствования логистики пациентов, а также поэтапного дооснащения клиник, в частности РЦТО медицинским оборудованием. При этом Джамалудин Гаджибрагимов подчеркнул важность подготовки специалистов, наряду с закупкой нового оборудования. В свою очередь Рашид Тихолов поддержал министра и отметил важность создания кадрового потенциала лидеров, за которыми будут идти остальные.

 

По итогам встречи глава Минздрава Дагестана поблагодарил врачей Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена за оказываемое внимание и помощь в развитии данного направления службы в регионе.

 

Во второй день командировки гости планируют посетить Дербент, чтобы ознакомиться с работой центральной гоородской больницы. 

 

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