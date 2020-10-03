За девять месяцев 2020 года в сельском хозяйстве Дагестана создано более 8 тысяч рабочих мест

Во вторник, 29 сентября, председатель Правительства Дагестана Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в республике в условиях распространения коронавирусной инфекции. В режиме видеосвязи в мероприятии принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос создания новых рабочих мест в различных отраслях экономики. Было отмечено, что введение вынужденных ограничительных мер из-за пандемии не привело к высвобождению работников сельскохозяйственных предприятий, также соответствующих рисков не наблюдается и в настоящее время.

В плане создания новых рабочих мест наилучшие показатели исполнения плана зафиксированы по линии Минсельхозпрода Дагестана. К концу сентября в аграрном секторе создано более 8,4 тыс. рабочих мест при плане на 2020 год 10,7 тыс. Таким образом, исполнение годового плана уже составило 78,3%.

«План министерства на сегодня составляет 10726 рабочих мест, из которых 3600 временные, более 6 тыс. – сезонные и 1050 – постоянные рабочие места. Согласно этому плану, мы разработали сетевую карту по муниципалитетам и в разрезе предприятий. На сегодня выполнение плана составляет 78,3%, создано 8408 рабочих мест. Сейчас наша задача выполнить поставленную задачу и сверить данные с налоговой инспекцией, чтобы знать по каждому предприятию информацию, требовать заключения соответствующих договоров с работниками. В крупных районах, где выращивают овощи и бахчевые культуры, действуют тепличные хозяйства, уже работают шесть мобильных групп, куда входят наши специалисты, сотрудники Газпрома и налоговой инспекции. Они не только оказывают содействие в регистрации предпринимательских форм агробизнеса, но и проводят разъяснительную работу по регистрации в качестве самозанятых, для чего нами уже создана специальная методичка», – рассказал глава регионального Минсельхозпрода Абзагир Гусейнов.