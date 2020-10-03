ЗАМАНА - На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Дагестан представят 20 предприятий

На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Дагестан представят 20 предприятий

Автор
03 октября, 2020. Суббота 23:15
На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Дагестан представят 20 предприятий

В период с 7 по 10 октября состоится XXII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020», приуроченная к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Дагестан представят 20 предприятий
Информация

 В текущем году мероприятие пройдет преимущественно в онлайн-формате. Посетители смогут осмотреть экспозицию выставки на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф. Кроме того, в рамках «Золотой осени» запланирована насыщенная деловая программа, которая также пройдет в дистанционном режиме, традиционно состоится награждение лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

 В 2020 году Республику Дагестан на масштабном мероприятии представят 20 ведущих предприятий АПК региона.

ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», АО «Кизлярагрокомплекс» и ООО «Нива», СПоК «Агросоюз», КХ «Агрофирма Чох» продемонстрируют достижения республики в производстве и переработке двух главных продуктов региона, ориентированных на экспорт – дагестанской баранины и риса.

 ООО «Батыр-бройлер», ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», ООО «Курбансервис» и СПоК «Дерия» представят продукты переработки мяса птицы и колбасы.

 ООО «Кикунинский консервный завод» и АО «Ириб» выставят натуральные соки, произведенные из выращенных в Дагестане плодовых культур и томатов, СПоК «Сила Кавказа» – эксклюзивные дагестанские урбечи, ставшие визитной карточкой за пределами региона, ООО «ЭкоКавказ» – чаи из горных трав.

 Традиционная для Дагестана винодельческая отрасль будет представлена АО «Кизлярский коньячный завод», ОАО «Дербентский завод игристых вин», ЗАО винно-коньячный завод «Избербашский», АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Дербентская винодельческая компания» и ООО «Виски России».

 СХК «Агрофирма Согратль», как одно из крупнейших хозяйств по разведению мелкого и крупного рогатого скота, продемонстрирует говядину, баранину, колбасные изделия, а также сыры.

 Республика Дагестан – постоянный участник Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Предприятия региона неизменно завоевывают большое количество медалей, а Правительство РД удостаивается гран-при всероссийской выставки.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top