ЗАМАНА - Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству

Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству

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03 октября, 2020. Суббота 23:10
Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству

Минэкономразвития Дагестана продолжает реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории региона. В текущем году предприятия-участники нацпроекта проходят обучение по ряду образовательных программ.

Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству
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Так, 28 сотрудников АО «Кизлярагрокомплекс» с 30 сентября по 2 октября прошли обучение по основам бережливого производства. Тренинги и семинары с выездом на предприятие провели специалисты АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

В рамках соглашения между Минэкономразвития РД и ФЦК образовательная программа проводится на безвозмездной основе.

Ранее аналогичное обучение прошли более 40 работников АО «Завод «Дагдизель» и «Международный аэропорт «Махачкала».

В целом к участию в реализации нацпроекта Министерством экономики и территориального развития РД привлечено 5 дагестанских предприятий: АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» и АО «Завод «Дагдизель».

Отметим, что Минэкономразвития РД совместно с заинтересованными органами исполнительной власти продолжает работу, направленную на привлечение дополнительных предприятий республики к участию в мероприятиях регионального проекта.

 

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