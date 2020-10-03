Работников «Кизлярагрокомплекса» в рамках реализации нацпроекта обучили бережливому производству

Минэкономразвития Дагестана продолжает реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории региона. В текущем году предприятия-участники нацпроекта проходят обучение по ряду образовательных программ.

Так, 28 сотрудников АО «Кизлярагрокомплекс» с 30 сентября по 2 октября прошли обучение по основам бережливого производства. Тренинги и семинары с выездом на предприятие провели специалисты АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

В рамках соглашения между Минэкономразвития РД и ФЦК образовательная программа проводится на безвозмездной основе.

Ранее аналогичное обучение прошли более 40 работников АО «Завод «Дагдизель» и «Международный аэропорт «Махачкала».

В целом к участию в реализации нацпроекта Министерством экономики и территориального развития РД привлечено 5 дагестанских предприятий: АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» и АО «Завод «Дагдизель».

Отметим, что Минэкономразвития РД совместно с заинтересованными органами исполнительной власти продолжает работу, направленную на привлечение дополнительных предприятий республики к участию в мероприятиях регионального проекта.