ЗАМАНА - Дагестан принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

Дагестан принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

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03 октября, 2020. Суббота 23:06
Дагестан принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
Вчера, 2 октября, премьер-министр Дагестана Артём Здунов принял участие в селекторном совещании, прошедшем под руководством Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.
Дагестан принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
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Видеоконференция прошла в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

В процессе совещания были обсуждены особенности проведения тренировки по гражданской обороне в регионах и заслушана информация о мероприятиях, проводимых в субъектах.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне ежегодно проводится с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.

В Дагестане в ходе тренировки будут отработаны действия органов управления системы ГО и ЧС по предупреждению и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

Основной целью тренировки является отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. В ходе тренировки будет проведена проверка готовности органов управления и сил ГО всех уровней к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению мероприятий по ГО.

Также силы республиканской подсистемы РСЧС будут отрабатывать условное происшествие на железнодорожных путях.

Кроме того, сегодня пройдет тестовая проверка систем оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, будет произведен запуск сирен и громкоговорителей, расположенных на территории республики.

 

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