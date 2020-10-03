Дагестан принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
- Автор Мадина
- 03 октября, 2020. Суббота 23:06
Видеоконференция прошла в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.
В процессе совещания были обсуждены особенности проведения тренировки по гражданской обороне в регионах и заслушана информация о мероприятиях, проводимых в субъектах.
Всероссийская тренировка по гражданской обороне ежегодно проводится с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.
В Дагестане в ходе тренировки будут отработаны действия органов управления системы ГО и ЧС по предупреждению и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
Основной целью тренировки является отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. В ходе тренировки будет проведена проверка готовности органов управления и сил ГО всех уровней к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению мероприятий по ГО.
Также силы республиканской подсистемы РСЧС будут отрабатывать условное происшествие на железнодорожных путях.
Кроме того, сегодня пройдет тестовая проверка систем оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, будет произведен запуск сирен и громкоговорителей, расположенных на территории республики.
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