В Дагестане торжественно открылась мультимедийная выставка «Память поколений»

Сегодня, 1 октября, в Историческом парке «Россия – Моя история» состоялось торжественное открытие выставки «Память поколений».

В мероприятии приняли участие Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, заместитель Министра по делам молодежи Патимат Омарова, заместитель Министра строительства и ЖКХ Ризван Мурадов, секретарь Махачкалинской епархии иерей Виталий Тарасов, председатель Республиканского комитета ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и силовых структур Магарам Алиджанов и другие.

Предваряя официальную церемонию, к гостям обратилась Министр Культуры региона Зарема Бутаева, которая отметила масштаб выставки и ее уникальность:

«Экспозиция впечатляет! Больше 150 живописных работ отечественных художников и скульпторов ХХ столетия оживают благодаря современным цифровым технологиям – это новый художественный взгляд на эпохальные военные события и суровые фронтовые будни.⠀

Кукрыниксы, Дейнека, Корин, Пластов, Кончаловский, Фальк и ряд других мастеров донесли до нас правдивую историю самой кровопролитной войны в истории человечества, решающие события которой произошли на советской земле»,- поприветствовала участников Бутаева.

Руководитель Исторического парка Тимур Велиханов, в свою очередь, подчеркнул, что выставка рассказывает не столько о войне, сколько передает зрителю чувства и эмоции художников:

«Эта выставка больше о людях, чем о военных действиях. Через картины художники передают зрителю чувства и эмоции, а мы, в свою очередь пытаемся рассказать, как враг и Великая Отечественная война воспринимались разными поколениями в разный временной промежуток, с начала войны и до сегодняшнего дня» - добавил Велиханов.

Стоит отметить, что над масштабной интерактивной экспозицией трудились около года более 500 специалистов. В работе были задействованы 45 музеев страны, в их числе и Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой.

Оценить уникальную по своей концепции экспозицию гости смогли уже после официальной части мероприятия – сегодня же прошла первая экскурсия, которая никого не оставила равнодушным.

Отметим, что выставка «Память поколений» стала первым и одним из центральных просветительских событий празднования 75-летия Великой Победы в рамках национального проекта «Культура» и уже открылась в 19 исторических парках «Россия — Моя история».

В Дагестане выставка будет работать до 30 ноября. Первые три дня посетить ее можно будет бесплатно.