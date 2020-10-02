ЗАМАНА - Безработные дагестанцы могут пройти бесплатное обучение по востребованным компетенциям

Безработные дагестанцы могут пройти бесплатное обучение по востребованным компетенциям

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02 октября, 2020. Пятница 11:15
Безработные дагестанцы могут пройти бесплатное обучение по востребованным компетенциям

Дагестанцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, могут бесплатно обучиться наиболее востребованным на рынке труда профессиональным компетенциям.

Безработные дагестанцы могут пройти бесплатное обучение по востребованным компетенциям
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Такую программу поддержки запускает Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Рособрнадзором, Роструда и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

В этом году возможность бесплатного обучения будет предоставлена более 110 тыс. российским гражданам. В Дагестане участниками программы смогут стать 750 человек. Оператором программы выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Дагестан (ЦОПП РД), функционирующий на базе Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева в г. Махачкале.

Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения (в организации введён неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают). Не забыли и про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса. Для них предусмотрены стажировки.

На сегодняшний день образовательные программы уже согласованы по компетенциям: «Предпринимательство», «Плотницкое дело», «Графический дизайн», «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Технологии моды», «Инженерный дизайн CAD», «Медицинский и социальный уход», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Кирпичная кладка», «Эксплуатация сельхозмашин», «Поварское дело», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Облицовка плиткой», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

«Обучающие курсы будут проводиться по ускоренным программам, а по завершении обучения участникам будут выданы документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций. Обучившиеся по компетенциям «Облицовка плиткой» и «Кирпичная кладка» будут сразу трудоустроены», - отметила директор Технического колледжа Мафият Рахманова.

Для участия в программе необходимо заполнить заявку на сайте express.worldskills.ru. Контакты для консультаций: 8(938)800-42-62, 8(988)292-16-11.

 

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