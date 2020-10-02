Владимир Васильев поздравил коллектив концерна ОАО «Концерн «КЭМЗ» и всех промышленников Дагестана с Днем машиностроителя

После ознакомления с мощностями завода и осмотра новых производственных площадей предприятия руководитель региона поздравил коллектив и всех промышленников республики с Днем машиностроителя, и поблагодарил за ответственный подход к решению поставленных задач, за постоянный поиск нового и современного. «Ваш интеллектуальный, творческий, духовный подход нам позволяет сегодня видеть то, что может делать Дагестан»,- добавил он.

В своем выступлении Глава РД акцентировал внимание на том, как важно производить все больше современной отечественной составляющей конкурентных машин, приспособлений, так как благодаря этому создаются высокооплачиваемые рабочие места, и дагестанцы будут оставаться работать в регионе, обеспечивая его процветание.

В текущем году, по словам Владимира Васильева, промышленное производство в РД идет по пути развития: «Основу нашей экономики исторически определяли предприятия оборонного комплекса. В сложный период по поручению Президента были выделены большие средства на оборону, и пошли заказы. Затем ситуация опять стала колебаться, заказы стали сокращаться. Тогда встал вопрос о переходе на гражданскую продукцию. Большинство наших предприятий показывает хорошую динамику, и, несмотря на сложности в 2020 году, мы ожидаем роста промышленного производства до 10%».

Руководитель региона констатировал, что создан Фонд развития промышленности республики (бюджет 2020 г. - 135 млн. руб., в августе фонд дополнительно получил 124 млн руб.). За эти средства, как указал Глава республики, промышленным предприятиям будут предоставлены льготные займы на техническую модернизацию.

Владимир Васильев указал также на поддержку промышленности республики со стороны Президента РФ: «Он внимательно смотрит за этим, понимает, как важно сегодня в Дагестане создать как можно больше современных высокооплачиваемых рабочих мест. Важным вопросом является загрузка предприятий оборонным заказом. Ведется активная работа в этом направлении. Те меры, которые были предприняты, в том числе благодаря Президенту Российской Федерации, позволили Дагестану сохранить традиционно выпускаемую номенклатуру изделий и передать на наши заводы техническую документацию на новые изделия, что определяет будущее. В результате дополнительно заключены контракты на сумму 4,9 млрд рублей. Это дополнительные рабочие места и налоговые поступления в бюджет республики. В 2020 году мы планируем выполнить заказов на сумму порядка 7 млрд рублей».

«Сегодня КЭМЗ планирует поставить свою продукцию в том числе в такие регионы, как Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Астраханская область и другие. С «КАМАЗ» Татарстана сложились очень устойчивые связи», - в частности сказал руководитель региона.

Отметим, что предприятие направляет свою продукцию и в другие страны. Кроме того, на ОАО «Концерн КЭМЗ» было оперативно налажено производство средних автодорожных разборных мостов (САРМ). До конца года будет произведено 15 единиц, а в прошлом году изготовленный концерном мост был установлен на территории Цумадинского района.

Обращаясь к коллективу предприятия, Глава региона подчеркнул: «Каждое ваше достижение – это вклад в копилку республики и страны». После чего за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу вручил наиболее отличившимся работникам государственные награды.

На работе предприятия и машиностроительного комплекса республики в целом остановился гендиректор завода, председатель Совета директоров промышленных предприятий РД Ибрагим Ахматов. «У нас сплоченный, трудолюбивый, добросовестный коллектив. Уверен, мы решим все вопросы, за которые беремся. Борьба за рынок - главная задача всех предприятий особенно в нынешних условиях. Если мы не организуем промышленное производство, не будем в это вкладываться, то мы будем покупать продукцию, изготовленную в других местах», - обратился гендиректор предприятия, пожелав при этом коллегам трудового настроя и смелого подхода в освоении новых изделий.