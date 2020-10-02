Владимир Васильев: «Налоги платить необходимо: тогда мы сможем построить и дороги надлежащего качества, и мосты капитальные»

Напомним, что в связи с аварийным состоянием моста через канал «Юзбаш» на 14 км автодороги республиканского значения «Хасавюрт – Бабаюрт», связанным с просадкой промежуточной опоры, с 17 сентября было введено временное ограничение движения автотранспорта по мосту. После чего были приняты срочные меры по устройству объездной дороги с монтажом временного автодорожного моста из секций САРМ (средний автодорожный разборный мост) через канал.

Сегодня в республике реализуется госпрограмма, нацеленная на совершенствование сети дорог, обеспечивающих экономический рост и повышение уровня жизни населения. Важное значение при этом имеют мосты. На данный момент в замене нуждается 51 аварийный мост.

На 2020 год в республиканском бюджете заложены средства в объеме 94 млн рублей на приобретение САРМ, производимых концерном «КЭМЗ», в количестве 15 штук с последующей передачей их на баланс МЧС РД. Эта работа проводится Правительством региона по поручению Главы Дагестана.

В этом году изготовленные заводом 2 моста уже смонтированы в Бабаюртовском районе. В ближайшее время будет установлен САРМ на территории Буйнакского района, где необходима срочная замена.

Комментируя тему, Владимир Васильев подчеркнул, что работа в этом направлении ведется сейчас системно и нацелена в большей степени не на решение возникающих проблем, а на их профилактику: «В настоящее время есть необходимость, и мы этим занимаемся, выявить мосты, срок эксплуатации которых уже исчерпывается. К примеру, как в данном случае, когда проседают опоры, и движение по мосту становится опасным и практически невозможным. Хорошо, что ранее была сформирована программа по замене таких мостов. Деньги в республиканском бюджете заложены. Сделано это благодаря тому, что в прошлом году мы собрали больше транспортного налога», - констатировал Глава республики и в этой связи обратился к руководителям министерств, муниципалитетов и жителям региона: «Дорога с новым асфальтом, мост, которые мы сейчас видим, все это наше, сделано за счет республики. Я прошу всех: будем строго спрашивать с неплательщиков налогов. Этому мосту 43 года, и таких гораздо больше у нас, чем 51. Мы сейчас проводим обследование всех мостов и настроены серьезно поработать в этом году по транспортному налогу. Я обращаюсь ко всем дагестанцам-автомобилистам: транспортный налог надо платить. Мы эту задачу облегчили для многодетных семей, но всем остальным налоги платить необходимо: тогда мы сможем построить и дороги надлежащего качества, и мосты капитальные. Пока производим и устанавливаем, где необходимо, временные и только 15 в этом году. Но будем собирать налоги – будем строить дальше. На следующий год, уверенно могу заявить, дороги у нас будут лучше, да и мосты будем обновлять, не доводя до аварийного состояния. Мы вполне в состоянии строить хорошие мосты, обслуживать их сами, создавая рабочие места», - выразил позицию Васильев.

При этом Глава республики уточнил: «Когда мы проведем оценку всех имеющихся мостов, а их в республике 1300, главы муниципалитетов смогут обращаться за поддержкой в части замены аварийных сооружений. И в первую очередь ее получат те муниципальные образования, которые показали наилучшие результаты по линии сбора налогов». В этом случае, считает Владимир Васильев, жителям региона будет понятно их участие в общем деле: «Когда появятся новые мосты и качественные дороги, люди осознают, что они заплатили за свою дорогу, что они ездят по мосту, построенному на его налоги. Иначе никак, ведь это наша республиканская статья расходов».

Со своей стороны Ширухан Гаджимурадов пояснил, что по завершении строительства капитального моста временные мосты остаются в резерве на случай появления аварийных участков.