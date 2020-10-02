Министр внутренних дел Татарстана с рабочим визитом посетил Дагестан

1 октября министр внутренних дел Татарстана Андрей Хохорин приехал в Дагестан с рабочим визитом, сообщили информагентству в пресс-службе МВД Дагестана.

Андрей Хохорин и Абдурашид Магомедов посетили Временную оперативную группу в Унцукульском районе и поговорили с сотрудниками полиции из Татарстана, которые прикомандированы для несения службы на Северном Кавказе. Министры ознакомились с условиями несения службы полицейскими, отметили высокий уровень организации сводного отряда, обеспечивающего охрану общественного порядка на территории республики», – говорится в сообщении.

Прошла встреча с личным составом, где Хохорин отметил, что рад встретиться с коллегами, и поблагодарил за достойную службу в Дагестане. Абдурашид Магомедов, в свою очередь, выразил признательность за визит, а также личному составу – за эффективную работу и выполнение поставленных задач. Полицейским вручили почетные грамоты и благодарственные письма, рассказал собеседник.

Абдурашид Магомедов и Андрей Хохорин возложили цветы к мемориалу сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга.