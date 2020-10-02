В Даггосуниверситете состоялся конгресс дагестанской интеллигенции

Как сообщили информагентству в пресс-службе вуза, темой обсуждения стали пути реализации социально-ориентированных задач дагестанского общества в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Ректор вуза Муртазали Рабаданов рассказал, как ДГУ в полном объеме реализовал образовательные программы в соответствии с графиком учебного процесса. В настоящее время университет работает в штатном режиме. Требования Роспотребнадзора и вузовского регламента по организации работы университета в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки в пространствах Даггосуниверситета соблюдались и соблюдаются. «Коллектив университета в сложных условиях перехода на дистанционные технологии организации образовательного, научно-инновационного и воспитательного процесса смог организованно и слаженно обеспечить эффективное функционирование и взаимодействие всей системы управления вузом – от ректората до кафедры», – отметил ректор. По словам замминистра здравоохранения РД Раисы Шахсиновой, на 30 сентября более 200 человек с подозрением на COVID-19 находятся в стационарах республики. Чиновник подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом возрастает после выходных и праздников, 30% заболело после массовых мероприятий, 40% – после посещения свадеб. Минздрав РД обращается к общественным организациям за помощью в соблюдении норм профилактики в общественных пространствах. Председатель Общественной палаты РД, член общественного движения Абдулмуъмин Ибрагимов подчеркнул, что пандемия заставила всех совершенно по-другому повернуться к работникам сферы медицины и учителям. «Советское воспитание всегда нам прививало это уважение, но и в то же время материальное составляющее их профессии желало оставлять лучшего. Общественная палата Дагестана пересмотрит проблему дохода врачей и учителей, чтобы республика имела возможность делать этим людям на постоянной основе надбавки», – сказал он. О работе волонтерских организаций, в которые входят и студенты ДГУ, во время самоизоляции рассказал на конгрессе министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов. «С начала периода ввода ограничительных мер, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, логистическим центром, благотворительными фондами “Инсан”, “Чистое сердце”, “Надежда”, “Живи и дари жизнь другим” и всероссийской акцией “Мы вместе”, а также при активной поддержке меценатов была оказана помощь в виде продуктовых наборов более 230 тыс. жителям республики, оказавшимся в группе риска», – сообщил Муслимов. В свою очередь Уполномоченный при Главе РД по правам ребенка Марина Ежова отметила, что обращение к будущему требует пересмотра взглядов на настоящее. «Нашим детям придется жить, как показал COVID-19, совершенно в другом мире. Этот мир будет более цифровым, будет ориентирован на технические средства коммуникаций и образования. Многие формы дистанционного контакта стали если не основными, то альтернативными, поэтому нашим детям нужно быть готовыми к этому миру», – подчеркивает омбудсмен. В рамках мероприятия было отмечено, что в ДГУ есть программа развития Федеральной инновационной площадки с проектом «Создание и развитие Дагестанского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения». По подсчетам ректора ДГУНХ Яхьи Бучаева, затраты на одного выпускника регионального вуза в год составляют со стороны государства около 500 тыс. руб., из которых заработная плата НПР составляет 50%, заработная плата не основного персонала 20% – около 100 тыс. руб., налоги НДФЛ, ЕСН и имущество – 33,5%, а отдача со стороны выпускника составляет минимум 300 тыс. руб. ежегодного вклада в ВРП и минимум 30 тыс. руб. ежегодных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. «Нашей стране необходимо формирование нового вектора развития высшего образования, предполагающего ориентацию на развитие личностных качеств студентов (инициативность, предприимчивость, активность), его творческих способностей, введение гибких и проектных форм обучения, обеспечение индивидуальных траекторий обучения студентов. Система высшего образования должна обеспечивать быструю адаптацию к изменяющимся социально-экономическим условиям», – заключил Бучаев.