Владимир Васильев ознакомился с производством лифтов в Кизляре

В первую очередь руководитель республики осмотрел новые производственные площади предприятия: цеха изготовления и сборки металлоконструкций, заводской корпус летательных аппаратов. Подробно о направлениях, на которых сфокусировано сегодня внимание, рассказал гендиректор предприятия Ибрагим Ахматов. Кизлярский электромеханический завод является крупнейшим промышленным предприятием республики и входит в госкорпорацию «Ростех». Продукция предприятия поставляется в такие страны, как Китай, Индия, Малайзия, Венесуэла и так далее. Здесь выпускается бортовое оборудование, катапультные и пусковые устройства, оборудование для обслуживания аэродромов и летательных аппаратов, изделия для ТЭК, медицинское оборудование, комплектующие для автомобильной промышленности, наземные средства эксплуатационного контроля самолетов и вертолетов, товары народного потребления. Достижением завода является разработка серийного образца многоцелевого четырёхместного самолета МАИ-411 (дальность полета 1500 км).

Приоритетное внимание сегодня уделяется производству мостов, которые особенно актуальны с учётом географических особенностей Дагестана. Здесь же гости ознакомились с выставкой продукции промышленных предприятий региона. Некоторые из представленных изделий не имеют аналогов в мире. Владимир Васильев высоко оценил продукцию, особое внимание он обратил на бактерицидные лампы, которые могут найти применение в период пандемии. На данный момент на заводе идёт подготовка к их массовому выпуску. Лампы будут двух размеров. Зона действия - от 10 до 30 квадратных метров. На первоначальном этапе предприятие планирует выпустить порядка 3000 ламп. В случае использования этих ламп не требуется дополнительная дизобработка помещения. Более того, их можно использовать как в медучреждениях, так и в любом другом помещении. Комментируя, Глава Дагестана напомнил, что необходимо оснастить школы республики рециркуляторами воздуха. Производимые в Дагестане бактерицидные лампы могут быть закуплены с этой целью. Привлёк внимание руководителя республики и котёл, внешне похожий на печи, которыми издревле пользуются жители горных районов Дагестана. Он предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых домов, коттеджей и зданий, оборудованных системой водяного отопления. Вмонтированная духовка и чугунная плита на котле КВКУ-25 позволяют использовать его для приготовления пищи, подогрева воды и так далее. Делясь впечатлениями, Владимир Васильев положительно отозвался о таком подходе, когда создаётся современное оборудование, но с учётом экономичности и даже национальных особенностей.