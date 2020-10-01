ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают на День открытых дверей Банка России онлайн

Дагестанцев приглашают на День открытых дверей Банка России онлайн

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01 октября, 2020. Четверг 11:05
Дагестанцев приглашают на День открытых дверей Банка России онлайн

Ежегодный День открытых дверей Банка России пройдет онлайн 3 октября, сообщает пресс-служба Отделения – Национальным банком по Республике Дагестан.

Дагестанцев приглашают на День открытых дверей Банка России онлайн
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Участники смогут посетить виртуальную экскурсию по зданию и музею Банка России, поучаствовать в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории. В программе Дня открытых дверей запланированы прямые эфиры, где эксперты расскажут об инвестициях, о людях, которые работают в Центральном банке, о знаниях и навыках, востребованных в финансовой сфере. Также будут организованы тесты, игры для детей и взрослых и многое другое.

«В прошлом году в рамках Дня открытых дверей с деятельностью Отделения Банка России в Дагестане ознакомилось более 400 человек. Для гостей были организованы несколько площадок, где проходили разные активности, неподдельный интерес вызвал музыкальный сундук-сейф. Гости побывали на тематических выставках и лекциях по актуальным темам финансового рынка, включая систему быстрых платежей и противодействие мошенничеству», - напомнил и.о. управляющего Отделением Банка России в Республике Дагестан Руслан Абачараев.

Отметим, что мероприятие состоится в эту субботу с 8:00 до 20:00 по мск. Ссылка для перехода на страницу «День открытых дверей» Банка России тут https://cbr-day.ru/

 

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