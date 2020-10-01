В Дагестане успешно реализуется пилотный проект по сокращению объема незавершенного строительства

Подчёркивая актуальность обсуждаемого вопроса, Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сказал, что проблема незавершённого строительства требует сфокусированного внимания. «Сегодня мы думаем, как использовать эти возможности, как провести инвентаризацию, найти правильные пути дальнейшего использования этого имущества. Снижение объема долгостроя, брошенных объектов – это важнейшая задача. Мы зафиксировали две приоритетные задачи – вовлечь в экономику существующий недострой и не сгенерировать новые проблемные объекты в рамках нацпроектов», – заявил он. При этом Алексей Кудрин напомнил о том, что ранее Счетной палатой РФ поддержано предложение Главы РД относительно реализации в регионе пилотного проекта «Незавершенное строительство в Республике Дагестан».

Говоря о том, что Президентом РФ поставлен ряд серьёзных и амбициозных задач в рамках реализации нацпроектов, глава Счетной палаты России подчеркнул, что изменений ждут и граждане. «Люди ждут конкретных результатов, им нужны детские сады, школы, больницы, мосты, чистая вода, газ и комфортная среда в целом. Со своей стороны ещё раз обращу внимание, что по теме незавершённого строительства мы будем непрерывно вести работу – до решения, до перелома ситуации в лучшую сторону и получения положительных тенденций», – расставил приоритеты он.

На принимаемых мерах по сокращению объема и количества объектов незавершенного строительства в республике остановился в своём докладе Владимир Васильев. В частности, он отметил: «По состоянию на 1 января этого года в республике числится 1354 объектов незавершенного строительства на сумму 41,4 млрд рублей. Это незавершенное строительство, которое накоплено в течение десятков лет. Системная работа в части инвентаризации и решения проблемы незавершенного строительства до 2019 года в республике не велась. Катализатором работы стало обсуждение в Счетной палате Российской Федерации в текущем году вопроса снижения и сокращения объема незавершенного строительства в РД и ваша поддержка реализации пилотного проекта «Незавершенное строительство в Республике Дагестан».

Поблагодарив федеральное ведомство за помощь в проводимой работе, Владимир Васильев добавил: «На сегодняшний день инвентаризация всех объектов на республиканском уровне проведена в полном объеме. Это 861 объект. Для того чтобы принять решение об экономической целесообразности завершения проведено инструментальное обследование и строительно-техническая экспертиза объектов-долгостроев, имеющих высокую социальную значимость. Хочу отметить, что в 2019-2020 годах мы приняли решение о возобновлении финансирования 109 объектов за счёт республики. В настоящее время к рассмотрению предлагается 14 объектов, в том числе 2 объекта водоснабжения, 6 объектов водоотведения, 3 объекта здравоохранения и 3 объекта в рамках мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства. В 2020 году у нас строится 370 объектов, 27,5 млрд рублей выделено на эти цели. А в 2017 году строилось 47, было направлено 3,2 млрд», – акцентировал внимание Владимир Васильев. Завершая, он констатировал, что работа сложная, но конечный результат оправдывает потраченные силы.

О мероприятиях по контролю за сокращением объема и количества объектов незавершенного строительства в Дагестане и взаимодействии по данному вопросу с органами исполнительной власти республики проинформировала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. В первую очередь она положительно оценила уже проделанную в Дагестане работу в этом направлении.

«Конечно, это большая работа Владимира Абдуалиевича, Счетной палаты региона. Это 6 очистных сооружений, канализация, водоснабжение. После решения этих вопросов будет развиваться туризм, экология улучшится. Если говорить об экосистеме Каспия, это очень важно. Инвентаризация, обследование, строительно-техническая экспертиза – это очень важные вещи. И мы должны с вами продолжить, потому что мы на вашем примере отработаем механизмы, направленные на решение задачи сокращения объема и количества объектов незавершенного строительства в регионах – в том числе, организацию взаимодействия между министерствами, ведомствами, оценку стоимости реализации выбранных целевых функций, взаимоувязку планов сокращения «незавершенки» с возможностями бюджета», – сказала выступающая.

Затем Председатель Счетной палаты РД Билал Джахбаров рассказал о реализации органами исполнительной власти республики предложений возглавляемого им ведомства, направленных на решение вопроса незавершенного строительства. Он также подтвердил, что в настоящее время проводится большая работа в этой сфере: «Определен орган исполнительной власти, ответственный за выполнение мероприятий по снижению объемов незавершенного строительства – это Министерство экономики и территориального развития РД, утвержден План мероприятий по снижению количества ОНС, проводится инвентаризация с применением метода инструментального обследования, утверждены ведомственные планы. При подготовке и проведении данных мероприятий учтены все предложения и рекомендации Счетной палаты Республики Дагестан».

После этого участники совещания обменялись мнениями, затем принято решение о продолжении начатой работы по снижению объемов «незавершенки».

В этой связи Глава РД также заявил, что на завершение объектов, строительство которых было начато республикой, будут выделены средства из республиканского бюджета. «Мы всё просчитали, это ответственное заявление. Мы берём расходы на себя и рассчитываем на 5 лет. Вы абсолютно правы, нужно использовать все механизмы, и они нам дадут эффект. Это и достройка, и списание, и продажа с торгов, и судебные решения. Многое можно сделать, если захотеть решить задачу», – выразил уверенность Владимир Васильев.