ЗАМАНА - В Дагестане количество вылетов санитарной авиации увеличилось в три раза

В Дагестане количество вылетов санитарной авиации увеличилось в три раза

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01 октября, 2020. Четверг 10:58
В Дагестане количество вылетов санитарной авиации увеличилось в три раза

За восемь месяцев текущего года количество вылетов санитарной авиации в Дагестане увеличилось более чем в три раза. Об этом говорили на заседании коллегии Минздрава РД под руководством главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова. Как доложил врио главврача Дагестанского центра медицины катастроф (ДЦМК) Ильяс Шапилов, с начала года медицинский вертолет совершил 163 вылета – 70 из них выполнено к больным с COVID-19, что составляет 43% от количества всех вылетов. С начала года силами региональной санитарной авиации эвакуировано 223 человека, тогда как за аналогичный период 2018 года всего 90 пациентов.

В Дагестане количество вылетов санитарной авиации увеличилось в три раза
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«В условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности многих районов, медицинский вертолет позволяет оперативно доставлять в медучреждения пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь. И то, что в этом году бригады центра медицины катастроф вылетают на вызовы в три раза чаще, говорит о том, что вместе с вылетами растет и количество спасенных жизней», - подчеркнул Джамалудин Гаджиибрагимов.

Отметим, транспортировку пациентов по воздуху более активно стали применять в прошлом году. Тогда же республика и вошла в число 49 регионов, которые участвовали в программе по развитию санитарной авиации. А уже в октябре 2019 года Дагестан получил новый медицинский вертолет Ми-8АМТ, оснащенный современным медицинским модулем. Сегодня «воздушная скорая», порой, выполняет по несколько вылетов день, долетая в самые труднодоступные районы и помогая врачам спасти как можно больше жизней.

 

Поднимались и вопросы минимально-инвазивных технологий в хирургии, которые уже используются в практике дагестанских хирургов.   В основе данного метода — оперирование через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия. Эти операции менее травматичны, а пациенты быстрее восстанавливаются и идут на поправку. В рамках коллегии главный врач РКБ Газияв Мусаев внес предложение создать специализированные курсы совместно с ДГМУ, для оттачивания мастерства врачей, которые используют данные технологии, в частности чрескожные вмешательства в своей практике.

 

Также главе Минздрава доложили о том, как реализуются в регионе мероприятия   национального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

 

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