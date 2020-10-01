«В условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности многих районов, медицинский вертолет позволяет оперативно доставлять в медучреждения пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь. И то, что в этом году бригады центра медицины катастроф вылетают на вызовы в три раза чаще, говорит о том, что вместе с вылетами растет и количество спасенных жизней», - подчеркнул Джамалудин Гаджиибрагимов.
Отметим, транспортировку пациентов по воздуху более активно стали применять в прошлом году. Тогда же республика и вошла в число 49 регионов, которые участвовали в программе по развитию санитарной авиации. А уже в октябре 2019 года Дагестан получил новый медицинский вертолет Ми-8АМТ, оснащенный современным медицинским модулем. Сегодня «воздушная скорая», порой, выполняет по несколько вылетов день, долетая в самые труднодоступные районы и помогая врачам спасти как можно больше жизней.
Поднимались и вопросы минимально-инвазивных технологий в хирургии, которые уже используются в практике дагестанских хирургов. В основе данного метода — оперирование через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия. Эти операции менее травматичны, а пациенты быстрее восстанавливаются и идут на поправку. В рамках коллегии главный врач РКБ Газияв Мусаев внес предложение создать специализированные курсы совместно с ДГМУ, для оттачивания мастерства врачей, которые используют данные технологии, в частности чрескожные вмешательства в своей практике.
Также главе Минздрава доложили о том, как реализуются в регионе мероприятия национального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».