В Дагестане количество вылетов санитарной авиации увеличилось в три раза

За восемь месяцев текущего года количество вылетов санитарной авиации в Дагестане увеличилось более чем в три раза. Об этом говорили на заседании коллегии Минздрава РД под руководством главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова. Как доложил врио главврача Дагестанского центра медицины катастроф (ДЦМК) Ильяс Шапилов, с начала года медицинский вертолет совершил 163 вылета – 70 из них выполнено к больным с COVID-19, что составляет 43% от количества всех вылетов. С начала года силами региональной санитарной авиации эвакуировано 223 человека, тогда как за аналогичный период 2018 года всего 90 пациентов.

«В условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности многих районов, медицинский вертолет позволяет оперативно доставлять в медучреждения пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь. И то, что в этом году бригады центра медицины катастроф вылетают на вызовы в три раза чаще, говорит о том, что вместе с вылетами растет и количество спасенных жизней», - подчеркнул Джамалудин Гаджиибрагимов.

Отметим, транспортировку пациентов по воздуху более активно стали применять в прошлом году. Тогда же республика и вошла в число 49 регионов, которые участвовали в программе по развитию санитарной авиации. А уже в октябре 2019 года Дагестан получил новый медицинский вертолет Ми-8АМТ, оснащенный современным медицинским модулем. Сегодня «воздушная скорая», порой, выполняет по несколько вылетов день, долетая в самые труднодоступные районы и помогая врачам спасти как можно больше жизней.

Поднимались и вопросы минимально-инвазивных технологий в хирургии, которые уже используются в практике дагестанских хирургов. В основе данного метода — оперирование через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия. Эти операции менее травматичны, а пациенты быстрее восстанавливаются и идут на поправку. В рамках коллегии главный врач РКБ Газияв Мусаев внес предложение создать специализированные курсы совместно с ДГМУ, для оттачивания мастерства врачей, которые используют данные технологии, в частности чрескожные вмешательства в своей практике.

Также главе Минздрава доложили о том, как реализуются в регионе мероприятия национального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».