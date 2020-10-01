Дербентский платан стал лидером голосования в конкурсе «Российское дерево года»

Дербентский платан стал лидером голосования в конкурсе «Российское дерево года». Его возраст составляет более 285 лет. Платан расположен на территории древнейшей Джума-мечети, которая утопает в зелени могучих деревьев.

Всего в конкурсе на звание главного дерева страны принимают участие 12 уникальных деревьев из Мордовии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Дагестана, Липецкой, Брянской и Тамбовской областей. Данный конкурс является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года во всех европейских странах.

Некоторые дербентцы считают, что платаны во дворе Джума-мечети были посажены еще в 9 веке великим ученым и имамом Шариата и тариката Абуль-Касым аль-Джунайд аль-Багдади. Деревья должны были играть одну из главных ролей по сохранению мечети от природных напастей. Так и получилось — платаны веками спасают мечеть от разрушения. Деревья вытягивают из земли всю влагу, поэтому в мечети всегда сухо.

Платаны, находящиеся на территории Джума-мечети, признаны памятниками живой природы Всероссийского значения и взяты под охрану Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.