Владимир Васильев: «Чиновник, не уплачивающий налоги, не может работать на госслужбе»

«Чиновник, не уплачивающий налоги, не может работать на государственной службе», - заявил сегодня Владимир Васильев на заседании Оперативного штаба в режиме ВКС с участием глав муниципалитетов.

Руководитель республики поручил отделу по противодействию коррупции Администрации Главы и Правительства РД проанализировать ситуацию и доложить ему.

«Если я получу информацию о том, что кто-то из вас или ваших родственников, или какой-то руководитель не оплатил налоги – я его уволю по причине недоверия», – предупредил Васильев, подчеркнув при этом, что есть требование закона, которое должно исполняться.

В частности, руководитель республики остановился на транспортном налоге, который должны уплачивать не только чиновники, но и их родственники. «Вдумайтесь, сколько школ нам предстоит построить, в некоторых из них даже нет помещений, чтобы покушать. Нам нужны дороги, а ведь транспортный налог весь уходит к вам, разве вы этого не понимаете? За счет этих средств мы подведем нормальные дороги к вашим школам, больницам, администрациям. Сейчас встал вопрос и с мостами. У нас сегодня 51 аварийный мост. Ну позор же это, ну не можем мы быть больше такой властью! Вы с кем вообще: с народом или с кем? Это последний разговор-призыв, дальше будем по-другому разговаривать», - заявил Васильев, обращаясь к главам муниципалитетов.

Далее было отмечено, что в адрес руководства Дагестана от глав муниципалитетов поступают письма с просьбой оборудовать штрафстоянки для автотранспорта, по которому не уплачен налог. «Никакие стоянки не вздумайте оборудовать! Есть вы, есть налоговая, есть полиция. У вас хорошие дворы, загоняйте туда машины, пусть приходят владельцы, оплачивают и забирают оттуда свой транспорт», - поручил Владимир Васильев руководителям органов местного самоуправления.