Владимир Васильев встретился с директором Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым

Основные направления и проблемы в деятельности уголовно-исполнительной системы Дагестана в 2020 году обсуждены сегодня, 30 сентября, на встрече Главы региона Владимира Васильева с директором Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым, прибывшим в республику с рабочим визитом.

Поприветствовав гостя, руководитель республики высоко оценил работу всех задействованных структур, благодаря которым найдены ранее совершившие побег из ФКУ ИК-2 преступники.

«Очень приятно, что сегодня в результате комплекса мер, которые проводились, решена задача: беглецы найдены и будут направлены для отбывания наказания после соответствующего решения суда, который оценит их действия», – сказал Владимир Васильев.

Как отмечалось, между УФСИН России по РД и Правительством РД налажено хорошее рабочее взаимодействие. Глава Дагестана выразил мнение, что за небольшой период времени новое руководство службы многого добилось. Особое внимание Владимир Васильев обратил на тему привлечения осужденных к труду.

«Самое главное для нас – трудоустройство. Находящиеся в изоляции люди начинают зарабатывать, идёт обучение, наращиваются объемы. Для потерпевших это своего рода возмещение ущерба. В целом, это хорошая практика. Особенно хотелось бы поблагодарить за выполнение заказа по пошиву марлевых масок в период распространения коронавирусной инфекции. В регионе была сложная обстановка. Нам нужно было оперативно произвести СИЗ и спасибо большое, что вы очень быстро перестроились и сумели решить эти вопросы», – сказал он. Также озвучено, что ведётся работа по созданию исправительного центра для осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ. На данный момент подобрано отдельное здание с этой целью. Уже после 20 октября помещение будет освобождено и можно начинать ремонтные работы. Для трудоустройства осужденных к принудительным работам и осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, совместно ведется работа по подготовке перечня предприятий, в которых имеется потребность в трудовых ресурсах. Но эта работа несколько затруднена в связи с переизбытком рабочей силы в регионе.

«Дагестан – трудоизбыточный регион, у которого есть своя специфика. В трудонедостаточных субъектах огромный спрос на услуги этого контингента, у нас сложнее, но, тем не менее, у нас это получается. Поэтому мы будем всячески работать над тем, чтобы расширять и ваш потенциал, и чтобы выходящие по УДО и привлекаемые к труду люди начали зарабатывать. У нас налажен контакт – ответственный, партнерский, заинтересованный. Мы делаем одно дело», – добавил Глава РД. Упомянул Владимир Васильев и проводимую в местах лишения свободы воспитательную работу, в том числе с привлечением СМИ, представителей муфтията Дагестана, известных спортсменов.

В свою очередь Александр Калашников поблагодарил за неравнодушное отношение и помощь по всем рабочим вопросам. Говоря о целях визита в регион, он добавил: «Мы объехали часть объектов. Многое предстоит сделать. Это касается и кадровой политики, и производственных площадей. Я думаю, в этом плане у нас есть перспективы и хотел бы попросить, чтобы в дальнейшем этот контакт развивался. Можно решать вопросы по обеспечению мощностями, в том числе с привлечением бизнеса. Практика показала, что в ряде регионов использование труда спецконтингента приносит хорошие результаты. И для бизнеса это выгодно. Те, кто отбывает наказание, – это местные жители, у них здесь семьи, дети. Как вы сказали, они таким способом возмещают ущерб. У нас политика нацелена на это. Эти люди готовы работать, общими усилиями мы произведем сдвиги в этом направлении. Хотел бы поблагодарить вас за помощь и содействие, это очень значимо и ощутимо».

Возвращаясь к теме беглецов, Глава РД добавил: «Возникла внештатная ситуация, непредсказуемая, такие опасные преступники оказались на свободе. Спасибо тем, кто обезвредил их, и при этом никто не пострадал. Мы понимаем, какие негативные последствия могли быть, поэтому их поимка всех успокоила».

Борьба с коррупцией в Дагестане, также добавил он, даёт хороший результат и уже видны изменения по целому ряду позиций.

В завершение встречи Владимир Васильев выразил заинтересованность в том, чтобы заключенные имели возможность зарабатывать во время отбывания наказания, чтобы поддерживать свои семьи, и чтобы в дальнейшем они не возвращались за решётку. Отметим, основными направлениями, в которых трудятся заключённые, являются: металлообработка, деревообработка, мебельное производство, сельскохозяйственная продукция, швейное производство, производство товаров народного потребления, услуги автосервиса и так далее.