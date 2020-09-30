Председатель Правительства РД Артём Здунов сегодня, 29 сентября, в режиме ВКС провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в РД в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

По первому вопросу – соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении предпринимательской деятельности, введённых для ограничения распространения коронавируса выступил руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

Он отметил, что наблюдается некоторое снижение заболеваемости: «Результатом определённой стабилизации и небольшого снижения в рамках прироста явилось ужесточение некоторых режимных моментов, в том числе касающихся работы организаций, учреждений, различных объектов и их проверки.

Каждый руководитель, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны организовать выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний и осуществлять бесконтактный температурный контроль при входе на работу. Лица с температурой выше 37 градусов должны немедленно отправляться домой, а также должна быть сделана запись об этом в соответствующем журнале. В этом журнале так же должна быть графа о состоянии здоровья родственников. Если в семье сотрудника появился больной коронавирусом ему нельзя выходить на работу. Кроме того в обязательном порядке должен быть осуществлён контроль на предмет вызова медицинского работника к таким людям. Но и конечно надо соблюдать обязательное ношение на работе масок, использование дезсредств, кожных антисептиков».

Комментируя озвученную информацию, Артём Здунов подчеркнул, что эти требование должны обязательно соблюдаться, что бы не пришлось вновь ограничивать деятельность предпринимателей.

«Это наша общая задача, все профильные министерства, а так же Агентство по предпринимательству и инвестициям РД должны этому максимально способствовать. Никто не может сказать, что требования неосуществимые или избыточные и их невозможно соблюдать. Ничего нового не вводится, речь идёт о соблюдении того, о чём уже договаривались», подчеркнул Артём Здунов.

Далее министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов доложил о результатах мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих предприятий. Он напомнил, что в перечень системообразующих организаций включены 122 организации, численность работников в них составляет 37 тыс. 975 человек.

«Мониторинг показывает, что введение ограничительных мер из-за пандемии почти не привело к высвобождению работников этих предприятий в ключевых отраслях – промышленности, сельском хозяйстве, ТЭК и др. На сегодняшний день рисков высвобождения не наблюдается. Кроме того, из общего перечня 14 системообразующих организаций по виду своей деятельности входят в перечень наиболее пострадавших отраслей. Из них 9 организаций получили поддержку, в том числе субсидии на зарплату за апрель и май; льготный кредит на возобновление деятельности под 2% годовых; субсидии на частичную компенсацию расходов за апрель, май и июнь», - доложил министр.

В продолжение работы Штаба на обсуждение был вынесен вопрос исполнения плана по созданию новых рабочих мест.

С основным докладом выступил глава Минэкономразвития РД. Гаджи Султанов доложил, что план по созданию рабочих мест в 2020 году был актуализирован и увеличен, и составил 34 тыс. 354 рабочих места (постоянных – 13 тыс. 877, сезонных – 8223, временных – 12 тыс. 254).

«Наилучшие показатели исполнения плана наблюдаются по линии Минсельхозпрода - 78,3% (создано 8408 при плане 10726), Минмолодежи– 79,3% (создано 363 при плане 458), Минтранса – 70% (создано 958 при плане 1369), Минстроя – 62,5% (создано 4519 при плане 7228). Ситуация на рынке труда анализируется также с каждым муниципальным образованием отдельно», - сообщил министр.

Отдельно члены Штаба рассмотрели ситуацию в Акушинском районе, где зафиксирован самый высокий уровень безработицы среди всех муниципальных образований республики.

По информации Администрации муниципального образования, на начало сентября 2020 года в районе было зарегистрировано 8115 человек. На текущий год районом был утвержден план по созданию всего 120 рабочих мест, за 9 месяцев было создано 123. В результате актуализации план увеличен до 180 мест. В связи с тем, что основной объем строительных работ по объектам, включенным в республиканскую и муниципальную инвестиционные программы приходится на 4-й квартал, план по рабочим местам будет выполнен до конца года.

Артем Здунов поручил администрации Акушинского района совместно с Минэкономразвития РД провести более детальный анализ структуры населения, численности занятых в бюджетной сфере и в отраслевом срезе, числа безработных, а также пересмотреть планируемое количество создаваемых рабочих мест.

По теме так же выступил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов: «План министерства на сегодня составляет 10726 рабочих мест, из которых 3600 временные, больше 6 тысяч сезонные и 1050 постоянные рабочие места. Согласно этому плану мы разработали сетевую карту по муниципалитетам и в разрезе предприятий. На сегодня выполнение плана составляет 78,3%, создано 8408 рабочих мест. Сейчас наша задача довести до 100% и сверить данные с налоговой инспекцией, что бы знать по каждому предприятию информацию, требовать заключения соответствующих договоров с работниками и пошли отчисления в бюджет. В крупных районах, где выращивают овоще - бахчевые культуры, есть тепличные хозяйства уже работают 6 мобильных групп, куда входят наши специалисты, сотрудники газпрома и налоговой инспекции. Они не только регистрируем новые КФХ, но и проводим разъяснительную работу по регистрацией в качестве самозанятых, для чего уже создана специальная методичка».

Председатель Правительства РД подчеркнул, что создаваемые постоянные рабочие места должны оставаться и в следующем году и дальше.

В заключение был так же рассмотрен вопрос трудоустройства социально незащищённых слоёв населения.

«Из числа многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей обратились за помощью 21,6 тысяч человек, а удалось трудоустроить 1,7 тысяч. В более скромных масштабах оказана помощь одиноким родителям, детям сиротам, которые в этом году завершили обучение, инвалидам и т.д.»,- сообщила министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова.