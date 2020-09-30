Владимир Васильев наградил коллектив завода «Дагдизель» за помощь в обеспечении больниц Дагестана оборудованием в период пандемии

В первую очередь руководитель субъекта осмотрел производственный цех №19 завода, который оснащён современным оборудованием и выпускает продукцию для нужд республики и страны. «Дагдизель» – одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, занимающееся выполнением оборонных заказов, а также производством промышленных и судовых дизельных двигателей, изготовлением арматуры, систем вентиляции и кондиционирования воздуха кораблей, судов и плавсредств, а также различных машин сельскохозяйственного, строительного и пищевого назначения.

Делясь впечатлениями от увиденного, Владимир Васильев обратился к работникам завода: «Приятно, когда у предприятия есть настоящее, будущее и при этом коллектив не забывает прошлое. Трудный 2019-й год мы пережили. Спасибо, что вы тоже нам в этом помогли». Было также озвучено, что после обращения к Президенту РФ завод получил крупный оборонный заказ, что свидетельствует о высоком качестве производимой здесь продукции.

Продолжая, Глава региона подчеркнул, что сегодня он посетил завод вместе с и.о. главврача крупнейшей медицинской организации – Республиканской клинической больницы, – чтобы поблагодарить коллектив предприятия. Он напомнил, что в период пандемии завод освоил и поставил для нужд медучреждений 1500 кислородных вентилей к медицинскому оборудованию (аппаратам ИВЛ). Раньше, добавил Владимир Васильев, они закупались в Италии.

О том, какое важное значение имеет производство кислородных вентилей, сказал в своём выступлении врио главного врача ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» Газиявдибир Мусаев. Во время пика эпидемии COVID-19 в дагестанских медучреждениях, по его словам, ощущалась острая нехватка вентилей. Поясняя, он поделился историей: «Во время очередного обхода я нашел доктора, которая втихаря в ординаторской плакала из-за того, что всех нуждающихся в помощи не могли одновременно подключить к кислороду. Потому что не хватало кислородных станций. Мы даже не ожидали, что дагестанский завод настолько мощный и технологически оснащенный, что сможет покрыть эту потребность».

За оказанную помощь в обеспечении медицинских организаций оборудованием, необходимым для лечения больных коронавирусной инфекцией, Владимир Васильев наградил Почетной грамотой Республики Дагестан коллектив АО «Завод «Дагдизель». Эта награда, по его словам, является благодарностью всех дагестанцев, медработников и тех, кому производимая на предприятии продукция спасла жизни.

Касаясь ситуации в целом, руководитель региона констатировал, что в Дагестане идёт работа по сбору налогов, которая приводит к тому, что появляются новые дороги, строятся социальные объекты, решаются другие проблемы.

Республика, по словам Владимира Васильева, продолжает идти по пути вывода предприятий и различных отраслей из «тени». Так, вслед за владельцами АЗС в правовое поле уже выходят производители обуви. В частности, 5 обувных фабрик войдут в промышленный парк, который будет располагаться как раз на территории завода «Дагдизель». Особое внимание Глава РД обратил на то, что современные производства дадут людям хорошие условия для работы и социальные гарантии. Также он поздравил коллектив с Днём машиностроителя – важнейшим праздником для отрасли.

«Вы – наша надежда, надежда на лучшую жизнь всего Дагестана. Нам сейчас показали производимые здесь дизельные установки. Мы с Председателем Правительства подумали о возможности закупки 3000 таких генераторов, а это – устойчивое обеспечение наших горных школ и больниц электроснабжением. Это надежные и качественные генераторы, которые делают работающие здесь люди. Есть еще целый ряд продукции, в том числе и крупной, которую другие регионы России заказали у вас. И другие государства заказывают, в том числе и оборонную продукцию. Спасибо вам за это. Вы готовите хорошие кадры, мы вас попросим и в этом помогать. Нам очень нужны кадры, при этом мы очень хотим, чтобы наши специалисты хорошо зарабатывали», – расставил приоритеты Владимир Васильев.

Промышленные предприятия Дагестана, как отмечалось, наладили производство лифтов и мостов, которые также сегодня востребованы.

«Мы всё сделаем, но нужно, чтобы все средства проходили через бюджет. И тогда у нас и здравоохранение будет лучше. Мы выделили на поддержку здравоохранения 2,8 млрд рублей. Эти средства появились, потому что мы стали зарабатывать и не даём воровать», – сказал руководитель субъекта, подчеркнув при этом, что бюджет региона значительно вырос благодаря антикоррупционной работе.

В свою очередь генеральный директор завода «Дагдизель» Владимир Дудчак поблагодарил Главу Дагестана за поддержку предприятия и обращение к Президенту РФ, в результате чего получен оборонный заказ. Кроме того, он сообщил, что здесь возрождается производство гражданской продукции. Не обошёл вниманием Владимир Дудчак и тему создания промышленного парка на неиспользуемых площадях завода, это даст порядка 600 рабочих мест.

Приятным завершением мероприятия стало вручение государственных наград и поощрение памятными именными часами Главы РД наиболее отличившихся работников завода.