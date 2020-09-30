В Дагестане проведена первая вакцинация врачей от коронавируса

Предварительно врачи прошли обследование, которое включало в себя ПЦР на наличие вируса COVID-19 в организме и иммуноферментный анализ на определение антител к нему. К прививке допускаются те, кто не инфицирован и не был болен ранее.

По словам заведующей эпидемиологическим отделом ЦГБ Буйнакска Кистаман Акамовой, медики после вакцинации чувствуют себя хорошо.

«Мы были в эпицентре этих событий, видели, как люди болеют, умирают. И сейчас эта болезнь еще не побеждена, считаю, что вакцинация – это лучший способ профилактики данного заболевания, хочу применить его на себе», – сказала Акамова.

Напомним, что в середине сентября в республику поступила вакцина вируса COVID-19 в количестве 42 доз, и ожидается дальнейшее поступление данной вакцины. Так как медики находятся в зоне повышенного риска, они будут привиты в первую очередь. При этом отметим, что вакцинация носит добровольный характер.