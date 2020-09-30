ЗАМАНА - В Дагестане проведена первая вакцинация врачей от коронавируса

В Дагестане проведена первая вакцинация врачей от коронавируса

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30 сентября, 2020. Среда 01:07
В Дагестане проведена первая вакцинация врачей от коронавируса

Врачи Центральной городской больницы Буйнакска прошли вакцинацию, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Минздрава РД.

В Дагестане проведена первая вакцинация врачей от коронавируса
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Предварительно врачи прошли обследование, которое включало в себя ПЦР на наличие вируса COVID-19 в организме и иммуноферментный анализ на определение антител к нему. К прививке допускаются те, кто не инфицирован и не был болен ранее.

По словам заведующей эпидемиологическим отделом ЦГБ Буйнакска Кистаман Акамовой, медики после вакцинации чувствуют себя хорошо.

«Мы были в эпицентре этих событий, видели, как люди болеют, умирают. И сейчас эта болезнь еще не побеждена, считаю, что вакцинация – это лучший способ профилактики данного заболевания, хочу применить его на себе», – сказала Акамова.

Напомним, что в середине сентября в республику поступила вакцина вируса COVID-19 в количестве 42 доз, и ожидается дальнейшее поступление данной вакцины. Так как медики находятся в зоне повышенного риска, они будут привиты в первую очередь. При этом отметим, что вакцинация носит добровольный характер.

 

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