Премьер-министр Дагестана Артём Здунов обсудил сегодня, 28 сентября, перспективы реализации на территории республики инвестиционного проекта по строительству онкологического кластера.

В частности, с руководителями профильных министерств обговорены вопросы, связанные с месторасположением будущего медицинского центра, а именно с выделением под строительство земельного участка в г. Махачкала.

На данном этапе предполагается возведение объекта в одном из двух столичных поселков, где для реализации проекта имеются все технические возможности.

«Предполагается, что центр этот будет обслуживать не только Дагестан, но и в целом Северный Кавказ. Все это предусматривает большие вливания средств и подготовку специалистов», - подчеркнул Здунов.

Инвестиционный проект, о котором идет речь, ставит своей задачей, прежде всего, повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи, включая и высокотехнологичную. В рамках проекта планируется строительство современного клинико-диагностического центра на 500 посещений в смену с необходимым оборудованием для лучевой, эндоскопической, морфологической диагностики, лабораторий патологической анатомии, молекулярной биологии и генетики.

Ожидается, что высокотехнологичный медцентр, специализирующийся в области онкологии, будет выполнять лечебную деятельность в соответствии с европейскими и мировыми стандартами.

Ориентировочно здесь планируется открыть стационар на 291койку, в том числе по таким направлениям, как онкохирургия, химиотерапия и радиотерапия, паллиативная помощь и реабилитация. Также намечено открытие и дневного стационара на 100 коек.

Что касается работы хирургических отделений, то в новом центре предполагается проведение до 3 тысяч операций, в том числе и повышенной сложности.

Более того, в новом центре отдельное внимание будет уделено созданию учебной базы для додипломного и постдипломного образования онкологов и радиотерапевтов.

Общее число сотрудников онкологического диспансера, по предварительной оценке, составит не менее 900 человек.

Надо отметить, что одной из основных проблем системы здравоохранения региона является именно недостаточность коечного фонда для лечения онкологических пациентов. Таким образом, главной целью строительства крупного специализированного онкологического кластера в Махачкале для уточняющей диагностики и лечения злокачественных опухолей на основе современных общероссийских и международных стандартов и рекомендаций является повышение продолжительности и качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями в регионе.