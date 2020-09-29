В Акушинском районе прошел четвёртый Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс

26 сентября в Акушинском районе прошел четвёртый Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс — экстремальные мотогонки по открытой местности с естественным рельефом.

Организаторами мероприятия выступили администрация муниципального образования «Акушинский район» и спортивный мото-клуб «Усиша».

Целью мероприятия было привлечение молодежи к занятию спортом, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, сохранение спортивных традиций российского мотоспорта и патриотическое воспитание молодежи.

Главными спонсорами спортивного праздника выступили ПАО «Ростелеком, предприниматель Насрула Магомедов, компании MXSPORT 36 и MXGRAHICS, медицинский центр «Здоровье», мото-клуб «Ночные волки», спортивный мото-клуб «USISHA».

На соревнования съехались более 60 участников из Чеченской Республики, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев, городов Тверь и Воронеж, а также районов и городов Республики Дагестан.

Спортивный праздник начался с исполнения Гимна и поднятия флага Российской Федерации.

Слово для открытия мероприятия было предоставлено заместителю главы администрации МО «Акушинский район» Шамилю Гаджиалиеву. Он поприветствовал спортсменов и гостей торжества, поблагодарил всех, кто участвует в развитии и популяризации этого вида спорта и отметил важность проведения подобных мероприятий, которые способствуют развитию и укреплению межрегиональных, межнациональных отношений и пропаганды здорового образа жизни.

«Вот уже четвёртый год подряд в нашем районе проходит это зрелищное мероприятие. Этот динамичный вид спорта, прежде всего, праздник для определённой категории мотоциклистов, которые асфальту предпочли лесной экстрим, черпая здесь свою дозу свежего воздуха и адреналина. Желаю спортсменам побед в честной бескомпромиссной борьбе, завершить соревнования без травм», — пожелал он.

Главный судья соревнований Игорь Иванов ознакомил участников с программой и правилами соревнований. Также, он говорил о поддержке и взаимоуважении во время гонок, он подчеркнули, что в соревнованиях главное не победа, а участие, пожелал всем участникам состязаний удачи и воли к победе, а зрителям – ярких впечатлений.

Состязания проводились на специально подготовленной трассе протяжённостью около 5,5 км в сосновом лесу, вблизи с. Усиша. Основными препятствиями были — бревна, покрышки, короткие крутые подъемы, с которыми очень точно и профессионально справлялись спортсмены всех категорий, добираясь до финиша.

Спортсменов оценивали в четырёх номинациях: «Новичок», «Лайт», «Хард» и «Хобби».

В номинации «Новичок» места распределились следующим образом:

1 место – Руслан Магомедов;

2 место – Рашид Казимагомедов;

3 место – Ширвани Гасанов.

В категории «Лайт» призовые места заняли:

1 место – Руслан Саидов;

2 место – БилалАбдулкеримов;

3 место – Магомедали Алхасов.

Лучший результат в классе «Хобби» показали:

1 место – Шамиль Магомедов;

2 место – ЗамирДжамбулатов;

3 место – АскандерАдуев.

В классе «Хард»:

1 место – Семён Понарын;

2 место – Курбан Амиров;

3 место – Карим Камалов.

Победители и призеры чемпионата награждены кубками, медалями, дипломами и денежными призами. Владелец компании MXSPORT36 Владимир Браун также наградил победителей состязаний специальными призами от компании. Представители компании ДАГ МОТО вручили фирменные футболки лучшим гонщикам. За содействие и активное участие в организации и проведении Северо-Кавказского открытого чемпионата по Эндуро были вручены благодарственные письма ЗауруКазиеву, Владимиру Брауну и Зайнуле Джабраилову – мастеру спорта по мотоциклетному спорту.

Завершая мероприятие, глава Акушинского района Махач Абдулкеримов поблагодарил всех за проведённый спортивный праздник.

«Данное мероприятие, в первую очередь, состоялось благодаря инициативе, энтузиазму и активной жизненной позиции многих людей, его организация и проведение также является большим вкладом в привлечение молодёжи к занятиям техническими видами спорта. Надеюсь, все участники и гости получили максимум комфорта и удовольствия от соревнований», — сказал руководитель муниципалитета.