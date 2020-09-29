Специалисты из Италии начали пусконаладочные работы на обувной фабрике «БОФФ» в Буйнакске

Приветствуя гостей, министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев подчеркнул, что компания «БОФФ» является одним из ведущих производителей обувной промышленности региона. «Мы как отраслевое ведомство находимся в постоянном и плотном контакте с дагестанскими производителями обуви, стараемся оперативно решать возникающие проблемные вопросы. Мы надеемся, что пусконаладочные работы будут завершены в самое ближайшее время и на производство будут трудостроены как минимум 150 жителей города, которых будут обучать итальянские гости», - констатировал Батыр Эмеев.

Директором предприятия Мурадом Джалаевым были продемонстрированы производственные цеха, швейный цех, новейшее оборудование по литью подошвы. «Мы планируем в самое ближайшее время завершить наладку оборудования и принять на работу большое количество новых работников. Совместно с Минпромторгом Дагестана при помощи итальянских специалистов планируем запустить программу по обучению сотрудников, лучшие из них будут трудоустроены на наше предприятие. Думаю, что трудолюбие дагестанцев, помноженное на опыт итальянских специалистов, дадут нам возможность создавать высококачественную обувь, которая будет конкурентоспособна не только в России, но и в будущем выйдет на рынки зарубежных стран», - заключил Джалаев.

Также в рамках визита была проведена беседа с итальянскими специалистами, которые дали пояснения будущим технологическим процессам. «Перед ними стоит задача не только запустить производство, но и обучить местный персонал. Все это вкупе даст толчок развитию обувной промышленности и позволит повысить уровень конкурентоспособности дагестанской обуви не только на российском рынке, но и в будущем поможет выйти на внешние рынки», - отметил в свою очередь руководитель делегации Марко Гроссо.

Комментируя факт приезда технических специалистов высокого уровня из Италии, заместитель министра промышленности и торговли Дагестана Рашид Мурзаев отметил, что это является знаковым событием для обувного производства республики и промышленности региона в целом. «В марте 2020 года компания «БОФФ» приобрела итальянское оборудование стоимостью более 300 тыс. евро, запуск которого позволит начать реализацию проекта по расширению производства. Увеличение мощностей производства по изготовлению пресс-форм для литья подошвы позволит компании нарастить его объемы с 2 тыс. единиц подошвы до 8 тыс. единиц в день (ранее пресс-формы для литья подошвы закупались за рубежом). Это будет не имеющее аналогов на территории Российской Федерации прямое литье подошвы к обуви. Запланирован выпуск порядка 500 тыс. пар обуви в год. Кроме того, рассматриваются варианты участия ООО БОФФ в госпрограммах «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и «Содействие занятости населения», - резюмировал замминистра.

Стоит отметить, что в 2019 году было произведено 1 млн 200 тыс. пар обуви. За первое полугодие 2020 года произведено свыше 900 тыс. пар, что в 2,6 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Судя по динамике, региональные производители могут выйти на показатель 1,5 млн пар. Для сравнения, ведущие производители обуви в Ростовской области выпускают 1,9 млн пар в год.

В последние годы в отрасли занято порядка 600 субъектов предпринимательства, из которых значительная часть до последнего времени находилась в «серой» зоне. Статистические данные демонстрируют в первую очередь значительный рост производства, что является свидетельством выхода обувных предприятий из тени. До конца 2020 года Минпромторг РД планирует вывести в правовое поле более 1000 работников обувной промышленности.