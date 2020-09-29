Настоящий прорыв в лечении онкобольных. Минздрав уже заключил контракт на поставку двух линейных ускорителей для проведения лучевой терапии и при этом в очередной раз сэкономил часть средств, что позволит ведомству приобрести дополнительное оборудования для онкоцентра.

Отметим, средства на приобретение дорогостоящих линейных ускорителей в размере 653 млн рублей выделили в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». При этом около 40 % из этих денег Минздраву Дагестана удалось сэкономить в процессе торгов и теперь на сбереженные деньги ведется закупка дополнительной медицинского оборудования для лечения и диагностики онкологических заболеваний. Всего 54 единицы медицинской техники. В целом вместе с линейными ускорителями 62 единицы.

По словам министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова современное оборудование поможет дагестанским врачам успешно лечить пациентов страдающих злокачественными новообразования и спасать сотни жизней. «Можно сказать, что в распоряжении врачей онкоцентра скоро появится один из самых современных в мире аппаратов для лечения рака. Мы сможем оказывать помощь, как взрослым, так и детям, и нашим людям больше не придётся ездить в федеральные клиники, они смогут получить современную медицинскую помощь у себя в республики», - подчеркнул глава Минздрава. Сегодня он проверил ход работ по подготовке помещения под установку сверхточного оборудования. В настоящее время на базе онкоцентра ведутся работы по возведению корпуса, где до конца года установят линейные ускорители. Средства на его строительство выделили из республиканского бюджета.