ЗАМАНА - Более 50 единиц оборудования для онкоцентра приобретает Минздрав РД на сэкономленные при закупке линейных ускорителей средства

Более 50 единиц оборудования для онкоцентра приобретает Минздрав РД на сэкономленные при закупке линейных ускорителей средства

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29 сентября, 2020. Вторник 10:23
Более 50 единиц оборудования для онкоцентра приобретает Минздрав РД на сэкономленные при закупке линейных ускорителей средства

Настоящий прорыв в лечении онкобольных. Минздрав уже заключил контракт на поставку двух линейных ускорителей для проведения лучевой терапии и при этом в очередной раз сэкономил часть средств, что позволит ведомству приобрести дополнительное оборудования для онкоцентра.

Более 50 единиц оборудования для онкоцентра приобретает Минздрав РД на сэкономленные при закупке линейных ускорителей средства
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Отметим, средства на приобретение дорогостоящих линейных ускорителей в размере 653 млн рублей выделили в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». При этом около 40 % из этих денег Минздраву Дагестана удалось сэкономить в процессе торгов и теперь на сбереженные деньги ведется закупка дополнительной медицинского оборудования для лечения и диагностики онкологических заболеваний. Всего 54 единицы медицинской техники. В целом вместе с линейными ускорителями 62 единицы.

 По словам министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова современное оборудование поможет дагестанским врачам успешно лечить пациентов страдающих злокачественными новообразования и спасать сотни жизней. «Можно сказать, что в распоряжении врачей онкоцентра скоро появится один из самых современных в мире аппаратов для лечения рака. Мы сможем оказывать помощь, как взрослым, так и детям, и нашим людям больше не придётся ездить в федеральные клиники, они смогут получить современную медицинскую помощь у себя в республики», - подчеркнул глава Минздрава. Сегодня он проверил ход работ по подготовке помещения под установку сверхточного оборудования. В настоящее время на базе онкоцентра ведутся работы по возведению корпуса, где до конца года установят линейные ускорители. Средства на его строительство выделили из республиканского бюджета.

 
 

 

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