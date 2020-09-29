ЗАМАНА - Представители Дагестана приняли участие в фестивале «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»

Представители Дагестана приняли участие в фестивале «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»

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29 сентября, 2020. Вторник 10:00
Представители Дагестана приняли участие в фестивале «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»

Открытие фестиваля «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» состоялось накануне в Казани. Об этом сообщили информагентству организаторы мероприятия.

Представители Дагестана приняли участие в фестивале «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»
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Всего участие в событии приняли свыше 6500 человек. Открыл мероприятие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов. Главным событием стал большой гала-концерт ведущих артистов и творческих коллективов Северного Кавказа. Республику на мероприятии представил Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан». В программу фестиваля также вошли тематические развлекательные площадки. В ремесленной зоне были представлены традиционные изделия народов Северного Кавказа: предметы гончарного мастерства, игрушки, кованые изделия, национальная одежда и украшения. На детской площадке юные гости фестиваля играли в традиционные игры кавказских народов вместе с аниматорами в национальных костюмах, участвовали в викторинах и конкурсах. На стенде портала «Это – Кавказ» можно было пройти интерактивный квест на знание Северного Кавказа, победители награждались памятными подарками и сувенирами фестиваля. 

 

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