Владимир Васильев о деятельности сотрудников Счетной палаты: «Ваше призвание – сберечь деньги народа»

Мероприятие состоялось сегодня, 28 сентября, в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова в Махачкале.

В работе совещания также принял участие Первый заместитель Председателя Народного Собрания республики Сайгидахмед Ахмедов.

Обращаясь к участникам мероприятия с приветственным словом, Владимир Васильев отметил значимость данного события для республики, напомнив при этом, что бюджет РД сегодня исчисляется суммой более 170 млрд рублей.

«Счетная палата выполняет очень важную функцию. Ваше призвание – сберечь деньги народа, для своих сограждан, соотечественников»,- в частности отметил Глава республики. Однако, по словам руководителя региона, есть и свои проблемы роста: «Мы почти в десять раз больше сейчас строим по сумме, чем еще недавно, это само по себе тяжело».

Напомнив присутствующим о проведенной работе по борьбе с коррупцией, Владимир Васильев подчеркнул значительную роль в ней материалов Счетной Палаты РД: «Разговор о коррупции, который велся долгие годы, стал борьбой с коррупцией благодаря вашей профессиональной и гражданской позиции».

Как констатировал Глава РД, по незавершенному строительству регион остается вторым в стране. Работа в этом направлении ведется, так совсем недавно в Дагестане группа специалистов из Счетной Палаты работала, глубоко погружаясь в тему и очень серьезно помогла.

«По состоянию на первое января 2020 года в республике числится 1354 объекта незавершенного строительства на сумму 41 млрд рублей, среди них есть объекты, начатые в 1980-е годы. Уже в 2019 году мы смогли завершить ряд объектов.

Я признателен Счетной Палате. В 2019 году мы смогли из бюджета республики дополнительно выделить более 2 млрд рублей на водоснабжение. В результате мы запустили в строй водопроводы, которые еще десятилетия назад были брошены, и улучшили водоснабжение 560 тысячам людей. Это огромная проблема, но благодаря вашей инициативе, мы ее почувствовали и начали решать вместе», - сказал Владимир Васильев, указав, что работа в этом направлении будет продолжена.

«Когда мы работаем вместе со Счетной Палатой, Парламентом, контрольными, надзорными, фискальными, правоохранительными органами, то результаты этой работы позволяют достигать цели намного быстрее.

Мы поставили задачу не только бороться с коррупцией, но и выводить «из тени» экономику. Сейчас ведется работа по выводу «из тени» 15 тысяч обувщиков, строим 5 фабрик. С начала следующего года обувь будут чипировать. Наступает время, которому вы служите, когда все должно быть в рамках закона, в интересах бюджета, а, значит, людей. У нас есть огромные ресурсы, когда мы делаем дело в интересах людей и страны.

Сейчас наступило время, когда решая общественные задачи, в рамках закона мы отрабатываем эффективные методики решения и без вас нам никак не обойтись», - заключил Владимир Васильев, пожелав коллективу успехов и поблагодарив его за работу.

Сайгидахмед Ахмедов в свою очередь, напомнил, что Глава республики поручил индивидуально подойти к каждому незавершенному объекту, так как некоторые из них потеряли актуальность или изменилась требуемая мощность с учетом в том числе демографической ситуации и урбанизации.

Далее Первый заместитель Председателя НС РД, от имени депутатов поздравил сотрудников СП Дагестана с 25-летием с момента создания органа. «Счетная палата республики занимает достойное место в России среди органов Счетной Палаты. Здесь работают профессионалы, которые предоставляют нам необходимый аналитический материал, не только указывая на ошибки и недостатки, но и предлагая пути решения».

К присутствующим обратился и Руководитель отделения Совета контрольно-счетных органов при СП РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Андрей Колесников.

Он зачитал приветственный адрес Председателя Счетной Палаты РФ Алексея Кудрина, который поздравил коллектив с юбилейной датой:

«Четверть века Счетная палата Республики Дагестан стоит на защите государственных и общественных интересов, вносит заметный вклад в развитие системы эффективного управления республиканскими ресурсами. Сегодня особенно востребованы высокий профессионализм и компетентность ваших сотрудников при проведении контроля реализации национальных и региональных проектов, оценки эффективности принимаемых мер по поддержке населения, а также мониторинга принимаемых мер по снижению объемов незавершенного строительства в республике. Желаю продолжать действовать результативно и демонстрировать неравнодушное отношение к делу», - в частности говорилось в приветственном адресе.

От себя Андрей Колесников добавил, что в республике каждому вопросу уделяется особое внимание. Он указал, что ощущается взаимодействие руководства республики с СП: «Внимание руководства и оценка нашей деятельности очень важна. В хороших руках управленца контрольно-счетный орган является действенным инструментом для реализации тех задач, которые стоят перед руководством региона».

Председатель Счетной палаты РД Билал Джахбаров вкратце проинформировал участников мероприятия о деятельности СП за 25 лет со дня образования.

«За годы своей деятельности Счетная палата РД накопила значительный опыт контрольной и экспертно-аналитической работы. Сделано много, но предстоит сделать еще больше в организационном отношении и в плане профессиональной деятельности.

Сегодня, когда важнейшим приоритетом экономической политики в стране является достижение национальных целей, и реализация национальных проектов, Счетная палата РД активно включилась в указанную работу, обеспечивает посредством проведения мониторинга национальных и региональных проектов подготовку предложений и рекомендаций по повышению эффективности реализуемых программных мероприятий.

Эффективность работы Счетной палаты РД за прошедшие годы возросла в разы. Сумма выявленных нарушений законодательства в финансов бюджетной сфере За 25 лет составила 93 млрд 300 млн рублей.

Обеспечение системного взаимодействия с правоохранительными органами позволяет не только реализовать принцип неотвратимости наказания, но и возвращать в бюджет незаконно использованные средства», - доложил руководитель Счетной палаты РД, добавив при этом, что планируется дальнейшее совершенствование форм и методов контроля.

В рамках совещания также состоялось награждение сотрудников Счетной палаты РД, которые внесли достойный вклад в социально-экономическое развитие региона.