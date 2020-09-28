Об изменении законодательства в части использования национальных платежных инструментов при назначении денежного пособия детям от 3 до 7 лет включительно

В соответствии с частями 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) кредитные организации при осуществлении операций с выплатами за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации обязаны осуществлять такие выплаты по банковским счетам только с использованием национальных платежных инструментов.

Перечень выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операции по которым должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов, установлен частью 5.6 статьи 30.5 Федерального закона № 161-ФЗ, а также дополняется постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 1466 «Об утверждении перечня иных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О национальной платежной системе».

В свою очередь, с 1 октября 2020 года вступает в законную силу постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2020 г. № 920 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. N 1466», которым расширяется перечень выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операции по которым должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов, выплатами, предусмотренными в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Иными словами, перечисление вышеназванных выплат на банковский счет получателя осуществится только в случае, если к данному банковскому счету эмитирована платежная карта, являющаяся национальным платежным инструментом, или при отсутствии к такому банковскому счету любой эмитированной платежной карты.

Порядок осуществления перечисления выплат на банковские счета заявителя регламентируется положением Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (в частности, приложение 13).

Минтруд России информирует получателей ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, установленной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», о вступающих в силу с 1 октября 2020 года нововведениях в законодательстве о национальной платежной системе, и уведомляет о необходимости для получения денежных средств открытия в кредитной организации банковского счета с привязкой к нему карты национальной платежной системы «Мир», либо об открытии банковского счета, не предусматривающего осуществление операций с использованием платежных карт.

В случае отказа получателем ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно открытия банковского счета с привязанной к нему картой национальной платежной системы «Мир» (или банковского счета, не предусматривающего осуществление операций с использованием платежных карт), кредитные организации размещают денежные средства на счете по учету сумм невыясненного назначения, а гражданину в срок до 10 дней направляется уведомление о необходимости открытия нужного банковского счета для перечисления средств, либо личного посещения офиса кредитной организации для получения средств наличными деньгами.

По истечении данного срока, если гражданин не явился за получением наличных денег или не открыл банковский счет, обслуживающийся с использованием национальных платежных инструментов, кредитные организации осуществляют возврат денежных средств плательщику.