ЗАМАНА - Дагестан возглавил рейтинг регионов России по приверженности населения ЗОЖ

Дагестан возглавил рейтинг регионов России по приверженности населения ЗОЖ

Автор
28 сентября, 2020. Понедельник 10:22
Дагестан возглавил рейтинг регионов России по приверженности населения ЗОЖ

Республика Дагестана заняла первое место в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, передает РИА Рейтинг.

Дагестан возглавил рейтинг регионов России по приверженности населения ЗОЖ
Информация

Для расчета рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

По результатам текущего исследования лидером стал Дагестан, сместивший на второе место Чеченскую Республику. Кабардино-Балкарская Республика сохранила за собой третью строчку. Последние места в рейтинге занимают Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область.

Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства спорта РФ.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top