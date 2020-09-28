Дагестан возглавил рейтинг регионов России по приверженности населения ЗОЖ

Для расчета рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

По результатам текущего исследования лидером стал Дагестан, сместивший на второе место Чеченскую Республику. Кабардино-Балкарская Республика сохранила за собой третью строчку. Последние места в рейтинге занимают Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область.

Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства спорта РФ.