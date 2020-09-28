"Сегодня в Махачкале на аллее "Город мастеров" прошел фестиваль народных промыслов и ремесел, участниками которого стали свыше ста умельцев, мастеров и работников предприятий народных промыслов из разных муниципалитетов Дагестана", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в рамках выставки-ярмарки участники фестиваля представили кубачинские изделия из серебра, унцукульские изделия из дерева, ковры и ковровые изделия ручной работы, бурки и папахи, балхарскую и испикскую керамику, кизлярские ножи, гоцатлинские художественные изделия из металла, кайтагскую вышивку и другие изделия.
"Мероприятие сопровождалось концертной программой, выступлениями ансамблей художественной самодеятельности районов Дагестана, шесть из которых на фестивале представили свои национальные подворья. Всего фестиваль посетило более 500 человек", - сообщил собеседник агентства.
Организатором фестиваля народных промыслов и ремесел выступило Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.