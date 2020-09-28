ЗАМАНА - Мастера со всего Дагестана представили работы на фестивале народных промыслов и ремесел

Мастера со всего Дагестана представили работы на фестивале народных промыслов и ремесел

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28 сентября, 2020. Понедельник 10:16
Мастера со всего Дагестана представили работы на фестивале народных промыслов и ремесел

Фестиваль народных промыслов и ремесел прошел в воскресенье в Махачкале, участниками его стали более 100 мастеров народных промыслов из разных районов Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

Мастера со всего Дагестана представили работы на фестивале народных промыслов и ремесел
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"Сегодня в Махачкале на аллее "Город мастеров" прошел фестиваль народных промыслов и ремесел, участниками которого стали свыше ста умельцев, мастеров и работников предприятий народных промыслов из разных муниципалитетов Дагестана", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в рамках выставки-ярмарки участники фестиваля представили кубачинские изделия из серебра, унцукульские изделия из дерева, ковры и ковровые изделия ручной работы, бурки и папахи, балхарскую и испикскую керамику, кизлярские ножи, гоцатлинские художественные изделия из металла, кайтагскую вышивку и другие изделия.

"Мероприятие сопровождалось концертной программой, выступлениями ансамблей художественной самодеятельности районов Дагестана, шесть из которых на фестивале представили свои национальные подворья. Всего фестиваль посетило более 500 человек", - сообщил собеседник агентства.

 Кроме того, добавил он, на фестивале состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов "Мастер - золотые руки", который проходил в преддверии фестиваля.

Организатором фестиваля народных промыслов и ремесел выступило Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

 

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