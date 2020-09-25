ЗАМАНА - В Дагестане пройдет онлайн-форум «Поколение ZОЖ»

В Дагестане пройдет онлайн-форум «Поколение ZОЖ»

Автор
25 сентября, 2020. Пятница 10:10

В России 26-27 сентября пройдет первый онлайн-форум, который посвящен здоровому образу жизни. Проходить он будет на платформе «Вконтакте» в сообществе «Поколение ZОЖ». 

В Дагестане пройдет онлайн-форум «Поколение ZОЖ»
Информация

 Начнется форум в Дагестанском государственном медицинском университете. В его рамках будут обсуждаться вопросы введения в коллективе моды на ЗОЖ, реализации Национального проекта «Демография», создания «Штабов здоровья». Программа мероприятия включает круглые столы, мастер-классы, зарядки, воркшопы и лекции.

По словам председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павла Савчука, форум проходит уже второй год. В этом году благодаря онлайн-формату его участниками могут стать тысячи человек.

Заявку на участие можно подать до 25 сентября на сайте поколениезож.рф.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top