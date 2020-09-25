В России 26-27 сентября пройдет первый онлайн-форум, который посвящен здоровому образу жизни. Проходить он будет на платформе «Вконтакте» в сообществе «Поколение ZОЖ».

Начнется форум в Дагестанском государственном медицинском университете. В его рамках будут обсуждаться вопросы введения в коллективе моды на ЗОЖ, реализации Национального проекта «Демография», создания «Штабов здоровья». Программа мероприятия включает круглые столы, мастер-классы, зарядки, воркшопы и лекции.

По словам председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павла Савчука, форум проходит уже второй год. В этом году благодаря онлайн-формату его участниками могут стать тысячи человек.

Заявку на участие можно подать до 25 сентября на сайте поколениезож.рф.