В Дагестане пройдет онлайн-форум «Поколение ZОЖ»
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 10:10
В России 26-27 сентября пройдет первый онлайн-форум, который посвящен здоровому образу жизни. Проходить он будет на платформе «Вконтакте» в сообществе «Поколение ZОЖ».
Начнется форум в Дагестанском государственном медицинском университете. В его рамках будут обсуждаться вопросы введения в коллективе моды на ЗОЖ, реализации Национального проекта «Демография», создания «Штабов здоровья». Программа мероприятия включает круглые столы, мастер-классы, зарядки, воркшопы и лекции.
По словам председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павла Савчука, форум проходит уже второй год. В этом году благодаря онлайн-формату его участниками могут стать тысячи человек.
Заявку на участие можно подать до 25 сентября на сайте поколениезож.рф.
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