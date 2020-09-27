Госпрограмма развития горных территорий Дагестана позволит обеспечить приток инвестиций в горы

Представители Минэкономразвития РД побывали в Левашинском и Акушинском районах и обсудили с местными предпринимателями реализацию госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий РД, сообщили информагентству в пресс-службе министерства.

Первый заместитель министра экономики и территориального развития РД Светлана Абдулкадырова рассказала присутствующим об условиях участия в Программе. «Основными требованиями для получения субсидии являются реализация инвестпроекта на высоте выше 500 метров над уровнем моря, отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов и предоставление необходимых документов в полном объеме и в срок», – отметила Абдулкадырова.

Председатель Общественного совета Минэкономразвития Шахмардан Мудуев заверил, что специалисты министерства готовы регулярно консультировать предпринимателей по всем вопросам, в том числе и в части подготовки необходимой документации. «Получить субсидию – это в ваших интересах. С помощью этой господдержки мы хотим обеспечить приток инвестиций в горы», – подытожил Мудуев.

В ходе обсуждения предприниматели внесли предложение о включении в Программу будущего года мероприятий, предусматривающих участие не только юридических лиц и ИП, но и самозанятых.

В ведомстве напомнили, что заявки на участие в Программе принимаются как в Минэкономразвития РД, так и в филиалах МФЦ до 12 октября 2020 года.